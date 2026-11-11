L'ADEGUAMENTO Aumenta il costo dell'acqua di casa

La bolletta dell’acqua a Napoli subirà un aumento nel 2027, ma l’impatto sui bilanci familiari sarà contenuto

L’incidente è avvenuto nel centro cittadino, in una zona particolarmente frequentata. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto polizia municipale e carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.L’aumento previsto per le tariffe di ABC Napoli sarà ridotto dal circa 8% iniziale al 5%, grazie alla rimodulazione decisa dall’Ente Idrico Campano. La spesa della famiglia-tipo salirà da 280 a 291 euro. Intanto sono programmati investimenti per 69 milioni nel biennio 2026-2027 e nuove agevolazioni per le fasce più fragili.La bolletta dell’acqua a Napoli subirà un aumento nel 2027, ma l’impatto sui bilanci familiari sarà contenuto. Per un nucleo composto da tre persone, con un consumo annuo stimato in 182 metri cubi, la maggiore spesa sarà di circa 11 euro in dodici mesi: meno di un euro al mese, precisamente 92 centesimi.La previsione deriva dalla revisione degli adeguamenti tariffari già inseriti nel piano economico 2024-2027 di ABC Napoli. In occasione della verifica biennale del 30 ottobre 2026, l’Ente Idrico Campano ha introdotto una misura per attenuare l’incremento che sarebbe altrimenti entrato in vigore l’anno prossimo.Rincaro ridotto dal previsto 8% al 5%La variazione inizialmente ipotizzata per il 2027 si aggirava intorno all’8%. Con la rimodulazione, l’aumento è stato portato a circa il 5%, mentre una parte dei maggiori costi riconosciuti al gestore sarà recuperata nel 2028.Per la famiglia presa come riferimento, il conto annuale passerà dunque dai circa 280 euro del 2026 a 291 euro nel 2027. Una differenza che, secondo i dati comunicati dall’azienda, consente di contenere l’impatto sulle utenze domestiche senza rinunciare alle risorse destinate al rinnovamento delle reti.Quasi 70 milioni per ammodernare acquedotti e fognatureIl piano tariffario si accompagna a un programma di interventi sulle infrastrutture. Nel 2025 ABC Napoli ha realizzato opere per oltre 45 milioni di euro, a fronte di circa 19,5 milioni di contributi ricevuti. Per il biennio 2026-2027 sono previsti altri 69 milioni: 38 milioni nell’anno in corso e 31 milioni nel successivo.Le risorse saranno utilizzate per intervenire su diversi segmenti del servizio idrico. Tra le priorità figurano il recupero e il potenziamento delle condotte dell’acquedotto, la manutenzione della rete fognaria, il miglioramento dei consumi energetici degli impianti e l’introduzione di tecnologie digitali per controllare e gestire le infrastrutture.Un capitolo rilevante riguarda il contrasto alle dispersioni d’acqua e il rafforzamento del sistema fognario. Interventi che puntano anche a migliorare le condizioni ambientali del litorale cittadino e la qualità delle acque di balneazione.Il sindaco Gaetano Manfredi ha collegato la nuova fase di attività al lavoro svolto per consolidare la situazione economica dell’azienda e avviare il rinnovamento delle reti. «In Abc è il momento di investire a lungo termine con l’obiettivo di migliorare ancora di più il servizio agli utenti», ha dichiarato.Il direttore generale Sergio De Marco ha evidenziato la necessità di rendere gli impianti più affidabili e capaci di affrontare le criticità legate all’età delle infrastrutture e ai cambiamenti climatici. Accanto agli interventi tecnici, ha spiegato, l’azienda sta lavorando anche alla semplificazione dei servizi rivolti ai cittadini.Nuovo sportello digitale e pratiche più sempliciTra le novità annunciate per il prossimo anno c’è il lancio di un nuovo Sportello Online. La piattaforma permetterà agli utenti di svolgere le principali operazioni commerciali senza recarsi fisicamente agli uffici, verificare i dati del proprio contratto e pagare attraverso strumenti digitali.Sono inoltre in fase di progettazione un nuovo portale aziendale e procedure online più snelle per effettuare le volture delle utenze. L’obiettivo è rendere più rapido il rapporto tra ABC e gli utenti, riducendo tempi e passaggi burocratici.Bonus idrico per oltre 90mila famiglieSul versante del sostegno sociale, ABC intende affiancare alle agevolazioni nazionali un bonus idrico integrativo. La misura potrebbe raggiungere oltre 90mila nuclei familiari, per una platea complessiva stimata in circa 258mila persone.È previsto anche un sistema di contributi per favorire la separazione delle utenze condominiali, così da permettere una contabilizzazione dei consumi più chiara e una ripartizione maggiormente trasparente dei costi tra i residenti.Il commissario straordinario Andrea Torino ha spiegato che la rimodulazione delle tariffe punta a conciliare tre esigenze: limitare il peso delle bollette, proteggere le famiglie con maggiori difficoltà economiche e mantenere le risorse necessarie per gli investimenti. L’attenzione, ha assicurato, sarà rivolta in particolare alle fasce più vulnerabili.Tariffe ancora inferiori a quelle di altre cittàNonostante gli adeguamenti programmati, ABC Napoli indica di mantenere un costo medio del servizio inferiore a quello registrato in diverse altre realtà urbane. Nel 2025 il valore comunicato è stato di 1,47 euro al metro cubo, contro i 2,42 euro del gestore confinante con Napoli, i 2,22 euro di Roma e i 3,03 euro di Latina.Per il 2026 il costo medio di ABC sale a 1,54 euro al metro cubo. Nello stesso periodo, i valori indicati per Roma e Latina sono rispettivamente di 2,40 e 3,13 euro. Nel 2027 la previsione per il gestore napoletano è di 1,60 euro al metro cubo.Un altro elemento del piano riguarda la scelta di non utilizzare, dal 2026, la componente tariffaria FoNI, il Fondo Nuovi Investimenti, che consente ai gestori di raccogliere anticipatamente attraverso la bolletta risorse destinate alle opere future. ABC intende quindi sostenere il proprio programma attraverso disponibilità aziendali e finanziamenti esterni, senza aggiungere questa voce alla tariffa.La strategia delineata dall’azienda punta così a proseguire il rinnovamento delle infrastrutture mantenendo sotto controllo il costo del servizio e introducendo nuovi strumenti di assistenza per le famiglie. Il prossimo aumento, pur previsto, sarà dunque più contenuto rispetto alle stime iniziali.