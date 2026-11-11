LO SCALO Nuovi scanner e metal detector intelligenti a Capodichino

L'obiettivo è rendere il controllo meno macchinoso per i viaggiatori e, nello stesso tempo, mantenere elevato il livello di sicurezza

La chiusura dello scalo napoletano per i lavori alla pista diventa anche l’occasione per rinnovare le attrezzature del terminal. Con i nuovi sistemi a raggi X i controlli potranno essere più rapidi, senza dover estrarre bottigliette e dispositivi elettronici dal bagaglio a mano.La pausa forzata delle attività a Capodichino non servirà soltanto a rimettere a nuovo la pista. Durante il periodo di chiusura, l’aeroporto di Napoli sta portando avanti anche un intervento di ammodernamento degli spazi destinati ai viaggiatori, con particolare attenzione alla zona in cui vengono effettuati i controlli prima dell’imbarco. Tra le novità più importanti ci sono i nuovi scanner di sicurezza, destinati a cambiare alcune delle abitudini ormai consolidate per chi parte in aereo.Secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti qualificate, saranno installati dispositivi Rapidscan a raggi X di ultima generazione. La loro tecnologia permetterà di esaminare il contenuto dei bagagli a mano con maggiore profondità e precisione, rendendo non più necessario, nei controlli effettuati con queste apparecchiature, separare liquidi e computer dal resto degli oggetti trasportati.La nuova tecnologia cambia le procedure ai controlliLa novità riguarda una delle operazioni che più spesso rallentano il passaggio nell’area sicurezza. Con gli scanner attuali, i passeggeri devono preparare il bagaglio prima di raggiungere il metal detector, estraendo computer e contenitori con liquidi e disponendoli nelle vaschette secondo le procedure previste.I nuovi apparecchi consentiranno invece di lasciare questi oggetti all’interno dello zaino o del trolley, perché le immagini prodotte dal sistema permetteranno agli operatori di verificare il contenuto senza richiedere la stessa preparazione del bagaglio. La possibilità riguarderà anche i liquidi contenuti in recipienti superiori ai 100 millilitri, secondo le modalità consentite dal nuovo sistema.L'obiettivo è rendere il controllo meno macchinoso per i viaggiatori e, nello stesso tempo, mantenere elevato il livello di sicurezza. Un cambiamento che potrebbe risultare particolarmente utile per le famiglie con bambini e per chi viaggia con numerosi dispositivi elettronici, categorie che spesso impiegano più tempo a sistemare e recuperare gli effetti personali.Nastri più lunghi per ridurre le atteseIl rinnovamento non interesserà soltanto la tecnologia di scansione. Anche i nastri trasportatori saranno più estesi rispetto a quelli attualmente in funzione: la lunghezza prevista arriverà a circa dieci metri. Una maggiore disponibilità di spazio dovrebbe consentire di gestire meglio il flusso dei bagagli e rendere più ordinato il passaggio dei passeggeri.L'insieme dei nuovi dispositivi e delle modifiche agli impianti punta quindi a ridurre i tempi necessari per completare le verifiche e a limitare gli accumuli di persone davanti alle postazioni di controllo. La zona sicurezza, soprattutto nelle fasce di maggiore traffico, è infatti uno dei punti in cui si concentrano più facilmente le attese prima dell'accesso alle aree d'imbarco.La chiusura dello scalo utilizzata per rinnovare il terminalI nuovi scanner sono già in fase di installazione e rientrano nel programma di interventi avviato durante la sospensione dei voli. Capodichino, gestito da Gesac, è stato chiuso al pubblico per consentire il rifacimento della pista di decollo e dei raccordi, nell'ambito di lavori di adeguamento e manutenzione dopo circa vent'anni di attività.La riapertura è prevista per il primo dicembre, a un mese dall'avvio dell'intervento. Nel frattempo, la sospensione delle operazioni viene sfruttata anche per intervenire sulle infrastrutture interne e aggiornare i servizi a disposizione dei passeggeri. L'intenzione è restituire uno scalo non soltanto con una pista rinnovata, ma anche con ambienti e apparecchiature più moderni.Scanner già presenti in altri aeroporti italianiLa tecnologia di controllo di nuova generazione non rappresenta una novità assoluta nel panorama nazionale. Sistemi analoghi sono già utilizzati in diversi aeroporti italiani, tra cui Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino e Torino Caselle.La loro diffusione, tuttavia, non è uniforme: in alcuni scali le nuove apparecchiature sono disponibili soltanto in determinate corsie e possono essere previste procedure differenti per specifiche destinazioni. Tra queste, secondo quanto riportato, figurano i voli diretti negli Stati Uniti e in Israele, per i quali possono essere mantenute modalità di controllo particolari.Per i passeggeri in partenza da Napoli, l'introduzione dei Rapidscan promette dunque un cambiamento concreto nella preparazione dei bagagli e nell'accesso ai controlli. La fase dei controlli di sicurezza resterà naturalmente obbligatoria, ma con procedure più semplici e attrezzature capaci di rendere il passaggio meno lento e più agevole.