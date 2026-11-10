L'INCIDENTE Muore travolto sulla Statale mentre attraversa

Dai primi riscontri sembrerebbe che il veicolo procedesse a velocità contenuta

La vittima è Mario Gargiulo, residente a Sorrento. L'incidente è avvenuto nei pressi del bivio per Montechiaro. Il conducente della Fiat Punto, un 74enne di Sant'Agnello, si è fermato per prestare aiuto: per lui denuncia per omicidio stradale, patente ritirata e auto sequestrata.La mattinata si è trasformata in tragedia lungo la Statale 145 Sorrentina, dove un uomo di 92 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'automobile. La vittima è Mario Gargiulo, residente nel centro di Sorrento. L'incidente si è verificato intorno alle 9 di ieri, nel territorio di Vico Equense, in prossimità dell'incrocio che conduce alla frazione di Montechiaro.Alla guida della vettura coinvolta, una Fiat Punto diretta verso Napoli, c'era un uomo di 74 anni residente a Sant'Agnello. Dopo l'impatto, l'automobilista ha immediatamente arrestato la marcia per soccorrere il pensionato. Le condizioni dell'anziano, tuttavia, sono apparse da subito estremamente gravi. L'arrivo dell'ambulanza del 118 non è bastato a salvargli la vita: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.La ricostruzione dell'investimentoI primi elementi raccolti dalla Polizia Municipale di Vico Equense indicano che Gargiulo si trovava sul marciapiede lungo il lato destro della strada, considerando il senso di marcia verso Napoli. In quel tratto non sono presenti attraversamenti pedonali e, secondo la ricostruzione iniziale, l'uomo avrebbe tentato di raggiungere il lato opposto della carreggiata.Proprio durante l'attraversamento sarebbe sopraggiunta la Fiat Punto. L'urto si è rivelato fatale per il novantaduenne, morto sul posto. Dai primi riscontri sembrerebbe che il veicolo procedesse a velocità contenuta, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione le circostanze dell'incidente e le eventuali responsabilità.Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Marta Sodano, hanno effettuato i rilievi e ascoltato le persone presenti, tra cui automobilisti e motociclisti che potrebbero aver assistito alla scena.Denuncia per omicidio stradale e accertamenti sulla salmaPer il conducente della vettura sono scattati i provvedimenti previsti in questa fase dell'indagine: l'uomo è stato denunciato per omicidio stradale, mentre la patente è stata ritirata e l'automobile sottoposta a sequestro. L'anziano, invece, è stato trasferito all'obitorio, dove la salma è stata messa a disposizione della Procura di Torre Annunziata. Il pubblico ministero dovrà valutare gli ulteriori accertamenti medico-legali, compresa l'eventuale disposizione dell'autopsia.L'automobilista, apparso profondamente scosso per quanto accaduto, si era fermato subito dopo l'investimento. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della dinamica e chiarire se vi siano elementi utili a ricostruire con maggiore precisione il momento dell'attraversamento.Circolazione paralizzata per quasi due oreL'incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità della penisola sorrentina. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per quasi due ore, provocando lunghe code sia in ingresso sia in uscita dalla Costiera.A supporto della Polizia Municipale sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sorrento, guidata dal capitano Mario Gioia. I militari hanno collaborato nella gestione della circolazione, mentre gli automobilisti diretti verso le proprie destinazioni hanno dovuto ricorrere ai percorsi alternativi attraverso la fascia collinare della penisola.Una strada ancora al centro delle preoccupazioniLa morte di Mario Gargiulo riporta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza delle principali arterie della penisola sorrentina, dove negli ultimi giorni si sono verificati altri episodi che hanno coinvolto pedoni e utenti delle due ruote.A Meta aveva suscitato forte impressione un filmato circolato sui social, nel quale un pedone veniva travolto da uno scooter impegnato in un sorpasso. Nonostante la violenza delle immagini, in quell'occasione le conseguenze per le persone coinvolte non erano state gravi.Pochi giorni prima, a Sant'Agnello, un ragazzo di 14 anni in bicicletta era stato investito da un motociclista che, dopo l'impatto, si era allontanato senza fermarsi. Episodi differenti, ma che contribuiscono ad alimentare la preoccupazione per la sicurezza stradale in un territorio caratterizzato da arterie spesso molto trafficate.