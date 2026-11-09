L'INSEGUIMENTO Terrore nel Napoletano, in fuga per 10 chilometri contromano

La scena si è svolta mentre le strade della zona erano ancora frequentate

Inseguimento di circa dieci chilometri tra Scampia, la Circumvallazione esterna e Melito. L'automobilista avrebbe percorso anche alcuni tratti contromano e urtato più volte le vetture della Polizia.Momenti di tensione nella serata di ieri tra Scampia e l'area nord di Napoli, dove un controllo di routine del territorio si è trasformato in un lungo inseguimento. Un uomo di 48 anni, alla guida di un'automobile, avrebbe tentato di sottrarsi all'alt degli agenti dopo aver incrociato una pattuglia in via Ghisleri, dando inizio a una fuga ad alta velocità.La scena si è svolta mentre le strade della zona erano ancora frequentate. L'automobilista ha proseguito attraverso diverse arterie del quartiere, immettendosi anche sulla Circumvallazione esterna di Napoli. Durante il percorso, lungo complessivamente una decina di chilometri, avrebbe raggiunto velocità elevate e imboccato alcuni tratti contromano, creando una situazione di potenziale pericolo per gli altri utenti della strada.Gli urti contro le auto di servizioNel tentativo di seminare gli agenti, il conducente avrebbe urtato più volte la vettura della Polizia impegnata nell'inseguimento. La corsa è proseguita fino al territorio di Melito, dove le pattuglie sono riuscite progressivamente a chiudere le possibilità di fuga.A dare supporto alla prima volante, appartenente all'Ufficio prevenzione generale, è arrivata anche una seconda auto di servizio del commissariato di Scampia. Proprio il nuovo intervento ha contribuito a sbarrare la strada al veicolo in fuga.Bloccato a Melito, aveva un taglierinoL'inseguimento si è concluso dopo un ulteriore tamponamento tra l'auto condotta dal quarantottenne e la seconda volante intervenuta. Subito dopo l'impatto, gli agenti hanno raggiunto e bloccato l'uomo, impedendogli di proseguire la fuga.Durante il controllo è stato trovato in suo possesso un taglierino. Per il conducente sono quindi scattate le manette. Restano da ricostruire nel dettaglio tutti gli aspetti dell'episodio, compresi i motivi che lo avrebbero spinto a non fermarsi all'iniziale controllo di polizia.