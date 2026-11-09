I RINCARI Ok al Decreto bollette, ma lo sconto è davvero minimo

Il caro-energia torna al centro dell'agenda del Governo, che dopo settimane di discussioni ha trovato la strada per far partire il nuovo intervento

Il caro-energia torna al centro dell'agenda del Governo, che dopo settimane di discussioni ha trovato la strada per far partire il nuovo intervento sulle bollette. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto dopo due precedenti rinvii, al termine di un confronto tecnico e politico che ha coinvolto anche le istituzioni europee. Il nodo più delicato era individuare una soluzione capace di incidere sul costo dell'elettricità senza entrare in conflitto con le regole comunitarie.

La scelta è ricaduta su un sistema che interviene sul gas utilizzato dagli impianti per generare corrente. L'operazione dovrebbe produrre i primi effetti dal primo gennaio e potrà proseguire per un massimo di un anno e mezzo. Il risultato atteso è una diminuzione del prezzo dell'energia sul mercato, con possibili ricadute positive sulle spese sostenute da cittadini e attività economiche.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha quantificato in circa 15 euro per megawattora la riduzione media prevista. Una cifra che rappresenta la stima del Governo, ma che non chiarisce ancora quanto denaro resterà effettivamente nelle tasche dei consumatori.

Il meccanismo scelto per intervenire sul mercato elettrico

Il decreto stabilisce una soglia di 58,9 euro per megawattora per il gas destinato alla generazione elettrica. Attualmente la quotazione indicata è di 82,2 euro: la distanza tra i due valori costituisce la base dell'intervento.

La particolarità del sistema è che le società produttrici non saranno obbligate ad acquistare il combustibile a un prezzo inferiore a quello praticato dal mercato. Continueranno a pagarlo secondo le quotazioni correnti, ma potranno ottenere un rimborso parziale per compensare lo svantaggio economico derivante dalla vendita dell'elettricità a condizioni più favorevoli.

Il contributo sarà sostenuto attraverso una voce aggiuntiva nelle bollette degli utenti con contratti a prezzo variabile. Chi ha scelto una tariffa fissa, invece, non dovrebbe essere interessato da questa componente.

L'intervento punta a sfruttare il legame tra il costo del gas e quello della corrente all'ingrosso, particolarmente stretto nel mercato italiano. Il prezzo dell'elettricità, secondo i dati riportati, ha raggiunto quota 313 euro per megawattora, mentre dodici mesi prima si attestava a 107 euro. La diminuzione del costo riconosciuto sul mercato dovrebbe quindi compensare, almeno in parte, anche l'onere destinato ai produttori.

Le stime sul risparmio dividono imprese e osservatori

La questione più importante per chi paga le bollette riguarda la consistenza dello sconto. E su questo punto le valutazioni sono tutt'altro che uniformi.

Confcommercio considera positivamente la decisione dell'Esecutivo e ritiene che le imprese possano ottenere una diminuzione della spesa elettrica fino al 10%. Una previsione decisamente meno favorevole è quella elaborata dal centro studi Ecco: per un utente medio il vantaggio si fermerebbe a circa 1,40 euro al mese, per un totale di 17 euro nell'arco di dodici mesi.

Si tratta di differenze considerevoli, che rendono difficile stabilire fin da ora quale sarà l'impatto concreto della misura sulle economie domestiche e sui bilanci delle aziende. Il dato annunciato dal ministro, infatti, riguarda il prezzo dell'energia per megawattora e non corrisponde direttamente a uno sconto percentuale uguale per tutti gli utenti.

Il confronto politico si sposta sulle soluzioni di lungo periodo

Il via libera ha riacceso anche il dibattito sulle strategie necessarie per rendere l'Italia meno vulnerabile alle oscillazioni del mercato energetico.

Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha definito il decreto un sostegno contro il peso dei rincari, ma ha insistito sulla necessità di procedere con maggiore rapidità nella costruzione di un nuovo equilibrio tra nucleare e rinnovabili. Per Lupi serve inoltre una pianificazione energetica nazionale che consenta di rafforzare l'autonomia del Paese.

Critico Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. L'esponente politico contesta soprattutto la limitata entità del beneficio previsto per le famiglie e considera insufficiente un intervento destinato a durare nel tempo solo per una fase circoscritta. A suo giudizio, il problema principale rimane la dipendenza dal gas, che espone il sistema italiano alle variazioni delle quotazioni internazionali.

Consumatori: intervento tardivo e benefici ancora da dimostrare

Anche l'Unione nazionale consumatori esprime perplessità. Il presidente Marco Vignola ritiene che la decisione arrivi con notevole ritardo rispetto all'inizio della fase di aumento dei prezzi di luce e gas. L'associazione mette inoltre in discussione l'efficacia immediata del provvedimento, considerando che l'entità del vantaggio per gli utenti non è ancora definita con certezza.

La distanza tra le previsioni del Governo, le stime delle organizzazioni imprenditoriali e quelle degli osservatori indipendenti lascia dunque aperta la domanda più concreta: quanto risparmieranno davvero gli italiani?

Il decreto rappresenta un tentativo di frenare la crescita dei costi attraverso un intervento sul mercato del gas, ma la sua efficacia dovrà essere valutata alla luce degli effetti che produrrà sulle tariffe finali. Nel frattempo, resta irrisolto il tema di fondo: costruire un sistema energetico meno dipendente dal gas e capace di proteggere famiglie e imprese anche quando le misure temporanee non saranno più in vigore.