L'ASSALTO Rapina armata a sala scommesse

Gli investigatori stanno lavorando per individuare il responsabile e chiarire le modalità della fuga

Un uomo armato e con il volto nascosto ha fatto irruzione in un’agenzia di scommesse nel quartiere Arenella, a Napoli, e si è impossessato del denaro custodito nella cassa. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando il rapinatore avrebbe minacciato il dipendente presente nell’attività mostrando una pistola e intimandogli di consegnare l’incasso.Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vomero, che hanno raccolto la testimonianza dell’addetto e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.Bottino ancora da quantificareSecondo quanto riferito dal dipendente, il malvivente aveva il volto travisato e ha utilizzato l’arma per costringerlo a cedere il denaro. L’importo sottratto non è stato ancora definito e resta in fase di quantificazione.Nonostante la minaccia a mano armata, non si registrano persone ferite. La rapina si è quindi conclusa senza conseguenze fisiche per il personale dell’agenzia.Le indagini affidate al Commissariato VomeroGli investigatori stanno lavorando per individuare il responsabile e chiarire le modalità della fuga. Gli accertamenti sono condotti dal Commissariato Vomero, che ha preso in carico il caso dopo l’intervento nell’area dell’Arenella.Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo né sulla somma portata via. Le indagini proseguono.