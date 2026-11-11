L'OPERAZIONE Chiusi due depositi di scarti animali

L'intervento è arrivato dopo numerose proteste da parte di residenti e frequentatori della zona

Due attività dedicate allo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale sono finite sotto sequestro ad Afragola nel giro di meno di una settimana. Entrambe, secondo gli accertamenti condotti dalla Polizia Locale, operavano senza le necessarie autorizzazioni ambientali. Per i rispettivi titolari è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli Nord.L'intervento è arrivato dopo numerose proteste da parte di residenti e frequentatori della zona commerciale dell'ex Coop. Da tempo, secondo le segnalazioni raccolte, nell'area si avvertiva un odore particolarmente intenso e persistente, presente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Una situazione che aveva alimentato il disagio di chi abita nei dintorni e di chi raggiunge il centro commerciale.Le segnalazioni hanno fatto partire i controlliLe verifiche sono state coordinate dalla Polizia Locale di Afragola, diretta dal comandante Antonio Piricelli. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per individuare la provenienza delle esalazioni, concentrando l'attenzione su due strutture utilizzate per la gestione e il deposito di sottoprodotti di origine animale.Una volta individuati gli impianti, è entrata in azione una task force composta da personale della Polizia Locale e tecnici dell'Arpac, impegnati nelle ispezioni per verificare le condizioni dei luoghi e la regolarità delle attività.Capannoni senza sistemi adeguati e documentazione incompletaI sopralluoghi hanno permesso di ricostruire l'organizzazione dei due siti. Le strutture comprendevano piazzali destinati alla sosta dei veicoli e alle operazioni di movimentazione, capannoni utilizzati per il deposito temporaneo dei sottoprodotti animali e locali adibiti a ufficio.Nel corso delle ispezioni, gli operatori avrebbero riscontrato in entrambi i capannoni l'assenza di dispositivi nebulizzatori e di portelloni con chiusura a tenuta. Si tratta di elementi rilevanti nella gestione di materiali che possono produrre odori sgradevoli e richiedono condizioni di deposito adeguate.Anche l'esame dei documenti avrebbe evidenziato irregolarità: le due aziende risultavano operative senza le autorizzazioni ambientali previste per lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria.Sequestri e denunce alla ProcuraLe violazioni contestate hanno portato al sequestro di entrambe le attività. I due titolari sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Napoli Nord. Gli accertamenti dovranno ora consentire di definire tutti gli aspetti delle irregolarità riscontrate e le eventuali responsabilità.L'operazione è nata dalle segnalazioni di chi vive e frequenta quotidianamente la zona e ha riportato l'attenzione sulla gestione dei sottoprodotti animali e sui controlli necessari per evitare conseguenze ambientali e disagi per la popolazione.