AMBIENTE Rifiuti pericolosi e cavi bruciati lungo l’Asse Mediano: residenti esasperati

Una strada trasformata in un punto di accumulo di rifiuti, con materiali potenzialmente pericolosi lasciati all'aperto e il timore che possano svilupparsi nuovi roghi

Nuove denunce per gli sversamenti sulla complanare in direzione Lago Patria, nei pressi di un campo rom. Segnalati fusti metallici con liquidi sospetti, ingombranti e guaine di cavi elettrici abbandonate. Borrelli e Ceparano chiedono bonifica, videosorveglianza e interventi sugli insediamenti.Una strada trasformata in un punto di accumulo di rifiuti, con materiali potenzialmente pericolosi lasciati all'aperto e il timore che possano svilupparsi nuovi roghi. È quanto denunciano alcuni residenti di Giugliano in Campania, riferendo di una situazione di degrado lungo la complanare che costeggia l'Asse Mediano in direzione Lago Patria, subito dopo il cavalcavia e nelle vicinanze di un campo rom.Le segnalazioni riguardano abbandoni ripetuti di materiali di ogni genere, tra cui rifiuti ingombranti, fusti metallici dai quali fuoriuscirebbero liquidi sospetti e numerose guaine provenienti da cavi elettrici. Un quadro che, secondo gli abitanti della zona, si protrae ormai da oltre un mese senza che siano arrivati interventi risolutivi.Fusti abbandonati e residui di cavi: il rischio di nuovi roghiTra gli elementi che destano maggiore preoccupazione ci sono i contenitori metallici lasciati sul ciglio della strada, dai quali sarebbero fuoriuscite sostanze di natura ancora da accertare. I residenti temono che i liquidi possano raggiungere il terreno e provocare conseguenze ambientali.A destare allarme è anche la presenza di matasse di guaine elettriche, che secondo i segnalanti potrebbero essere il residuo della rimozione dei rivestimenti dai cavi rubati per recuperare il rame. Una pratica illegale che, oltre al danno economico, comporta il rischio che i materiali vengano incendiati per separare il metallo, con possibili ricadute sulla qualità dell'aria e sulla salute di chi vive nei dintorni.Accanto a questi materiali vengono segnalati mobili e altri rifiuti voluminosi, accumulati in un'area che i cittadini descrivono come sempre più difficile da frequentare in condizioni di sicurezza.Le segnalazioni dei cittadini e le richieste di interventoLa protesta degli abitanti nasce anche dalla presunta mancanza di risposte concrete dopo i numerosi contatti con gli uffici e i soggetti competenti. Secondo quanto riferito dai residenti, le richieste sarebbero state indirizzate al Comune di Giugliano, alla Polizia Municipale e a Teknoservice, la società incaricata della gestione dei rifiuti.A distanza di settimane, lamentano i cittadini, il problema non sarebbe stato risolto e le responsabilità degli interventi continuerebbero a essere rimpallate tra i diversi interlocutori. La richiesta è quella di una bonifica dell'area, accompagnata da controlli capaci di impedire che gli sversamenti si ripetano.Borrelli e Ceparano: «Servono controlli e una soluzione strutturale»Sulla vicenda sono intervenuti il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano, che hanno raccolto le denunce degli abitanti.I due esponenti politici descrivono una situazione che, a loro giudizio, mette a rischio la sicurezza e la salute pubblica. Nella loro presa di posizione sottolineano in particolare la necessità di accertare la provenienza dei materiali abbandonati e di individuare i responsabili degli sversamenti e delle eventuali attività illecite legate ai cavi elettrici.Tra le misure richieste figurano la rimozione dei rifiuti, il ripristino delle condizioni di sicurezza e l'installazione di telecamere per sorvegliare gli accessi e monitorare i movimenti nell'area.Borrelli e Ceparano rilanciano inoltre la loro posizione sul superamento degli insediamenti presenti sul territorio, chiedendo lo smantellamento dei campi e, parallelamente, percorsi di reintegrazione sociale per le persone coinvolte. Una proposta che inseriscono in un piano più ampio di contrasto al degrado e di prevenzione degli illeciti.La priorità immediata resta però la verifica delle condizioni dell'area, soprattutto per quanto riguarda i fusti con liquidi sospetti, e una bonifica che restituisca sicurezza alla strada. I residenti chiedono che alle segnalazioni seguano interventi effettivi e controlli continuativi, affinché la situazione non torni a ripresentarsi.