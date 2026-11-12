ISTRUZIONE La Campania ha perso 227 scuole in dieci anni

Le stime demografiche dell’Istat richiamate nel rapporto indicano infatti una possibile ulteriore riduzione della popolazione in età scolare

Il ridimensionamento della rete scolastica campana procede insieme alla trasformazione demografica del territorio. In dieci anni la regione ha visto scomparire 277 sedi scolastiche, mentre il numero dei bambini e dei ragazzi iscritti continua a diminuire. Non si tratta soltanto di una contrazione degli istituti: il fenomeno rischia di incidere anche sulle opportunità educative, soprattutto nei comuni dove raggiungere una scuola o usufruire dei servizi integrativi è più difficile.A documentare la situazione è la diciassettesima edizione di Scuola liberatutti, il rapporto pubblicato da Save the Children in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre. L’indagine inserisce i dati regionali in un quadro nazionale segnato dalla denatalità, che negli ultimi anni ha determinato una perdita di circa 800mila alunni.La primaria paga il prezzo più alto del calo demograficoUno degli aspetti più evidenti riguarda la scuola primaria. In Campania, nell’arco temporale considerato, gli iscritti sono diminuiti del 18,5%, una flessione superiore alla media italiana, ferma al 16,7%. Un andamento che potrebbe proseguire anche nei prossimi anni.Le stime demografiche dell’Istat richiamate nel rapporto indicano infatti una possibile ulteriore riduzione della popolazione in età scolare. Entro il 2036 i bambini tra i 5 e i 9 anni potrebbero essere il 19,6% in meno, mentre nella fascia compresa tra i 10 e i 14 anni la contrazione prevista arriverebbe al 22,9%.La diminuzione delle nascite, dunque, non rappresenta soltanto un problema per il numero degli iscritti. La distribuzione della popolazione sul territorio e la progressiva riduzione delle sedi possono modificare concretamente le possibilità di accesso all'istruzione, con conseguenze diverse da provincia a provincia.Dispersione scolastica e comuni senza istituti: le differenze tra le provinceTra gli indicatori che destano maggiore attenzione c’è la dispersione scolastica. In Campania interessa il 9,7% degli studenti, una quota superiore all’8,2% registrato a livello nazionale. Il rapporto mette inoltre in evidenza le difficoltà di accesso alle scuole dell’infanzia in numerose aree della regione.La situazione più delicata si riscontra nel Casertano: il 66,7% dei bambini vive in territori caratterizzati da una presenza limitata di queste strutture. Seguono Benevento, con il 59,1%, Avellino e Napoli, entrambe al 57,1%, e Salerno, dove la percentuale scende al 41,2%.Le distanze territoriali emergono anche considerando gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni che abitano in comuni privi di una scuola secondaria. La quota più elevata è quella beneventana, pari al 42,1%. Ad Avellino si arriva al 40,6%, a Caserta al 33,7%, mentre Salerno registra il 20,9%. Napoli presenta il valore più basso, pari al 5,7%.Per i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, la situazione appare meno critica, ma non uniforme: Benevento raggiunge il 5,1%, Avellino il 3,4%, Salerno il 2%, Caserta lo 0,4% e Napoli lo 0,1%.Le pluriclassi aumentano, il tempo pieno resta limitatoIl calo degli iscritti si riflette anche nell’organizzazione delle attività didattiche. In Campania sono presenti 150 pluriclassi, nelle quali bambini appartenenti a differenti fasce d’età seguono le lezioni nello stesso gruppo. Il numero degli alunni per classe varia generalmente da 8 a 18.Un altro elemento considerato da Save the Children è la disponibilità del tempo pieno nella scuola primaria. Anche in questo caso le percentuali cambiano sensibilmente tra i territori: Benevento raggiunge il 37,3%, Avellino il 28,2%, Caserta il 24,9%, Salerno il 24,1% e Napoli il 23,3%.L’estensione dell’orario scolastico è legata anche alla possibilità di offrire ai bambini occasioni educative e formative durante una parte più ampia della giornata. I dati mostrano quindi un’offerta non omogenea, con differenze che possono pesare sulle famiglie e sulle opportunità degli studenti.Mense e cittadinanza: un quadro ancora disomogeneoLe difficoltà riguardano anche i servizi di refezione. La percentuale degli alunni che usufruiscono della mensa va dal 29,9% di Caserta al 38,3% di Benevento. Nel mezzo si collocano Salerno, con il 32,1%, Napoli, con il 32,6%, e Avellino, che raggiunge il 36,9%.Il rapporto prende in considerazione anche la presenza di studenti con cittadinanza non italiana. La Campania presenta il valore regionale più basso: a livello provinciale si passa dal 6,4% di Caserta al 6,2% di Salerno, mentre Napoli si attesta al 3,9%, Avellino al 3,8% e Benevento al 3,6%.Nel complesso, l’indagine restituisce l’immagine di una scuola regionale chiamata ad affrontare contemporaneamente il calo della popolazione studentesca e le disparità nell’accesso ai servizi. La riduzione delle sedi è soltanto uno degli aspetti di una trasformazione più ampia: a essere in gioco sono anche la presenza delle istituzioni educative nei territori, la continuità dei percorsi formativi e la possibilità per bambini e adolescenti di disporre di opportunità scolastiche comparabili, indipendentemente dal comune in cui vivono.