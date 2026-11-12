NAPOLI CALCIO Manna prepara la rivoluzione veloce a centrocampo

A rendere più complicate le rotazioni sono stati anche gli stop fisici

Il prossimo mercato invernale potrebbe segnare un passaggio importante nella costruzione del Napoli delle prossime stagioni. La società sta valutando un intervento sul centrocampo, reparto nel quale si intrecciano la necessità di aumentare le alternative, la gestione degli infortuni e l'esigenza di programmare un ricambio generazionale.Il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna è orientato a individuare giocatori che possano offrire un contributo immediato, ma anche diventare punti di riferimento nel medio periodo. Non si tratta soltanto di aggiungere un elemento alla rosa: l'obiettivo è costruire una mediana con caratteristiche più equilibrate e maggiori possibilità di rotazione.Una mediana da ridisegnare tra ruoli e indisponibilitàLe difficoltà emerse durante la stagione hanno messo in evidenza quanto sia importante disporre di alternative affidabili in ogni posizione. Lobotka e Gilmour sono le principali opzioni per la regia, mentre De Bruyne e McTominay vengono impiegati soprattutto da mezzali. Anguissa garantisce invece potenza fisica e capacità di interpretare diverse zone del campo. Vergara, più offensivo e versatile, rappresenta una soluzione ancora in fase di definizione sul piano tattico.La distribuzione dei ruoli non è rimasta sempre rigida. Allegri ha sperimentato più volte assetti differenti per adattarsi alle caratteristiche dei giocatori disponibili. De Bruyne è stato arretrato davanti alla difesa, con l'intento di sfruttarne la qualità nella gestione del possesso. In occasione della partita contro la Lazio, invece, in quella posizione è stato impiegato Anguissa.A rendere più complicate le rotazioni sono stati anche gli stop fisici. McTominay è rimasto indisponibile per circa un mese, mentre Lobotka ha saltato due settimane di attività. Assenze che hanno evidenziato il rischio di affidarsi a un numero ristretto di interpreti per sostenere gli impegni della stagione.Il futuro di Anguissa pesa sulle strategie di mercatoTra i dossier da affrontare c'è anche quello relativo al centrocampista camerunese. Il contratto di Anguissa scadrà il 30 giugno e, secondo le valutazioni riportate, le prospettive di un rinnovo appaiono progressivamente meno concrete.La società deve quindi prepararsi a un'eventuale separazione, individuando per tempo un giocatore in grado di raccoglierne l'eredità. La ricerca non riguarda soltanto un sostituto con caratteristiche fisiche simili: il Napoli punta a un investimento che possa inserirsi nel progetto tecnico e garantire continuità anche negli anni successivi.Coulibaly e Camara, il Monaco ha due profili che interessanoTra i nomi che attirano maggiormente l'attenzione del club partenopeo c'è Mamadou Coulibaly, 22 anni. Il centrocampista viene considerato un profilo adatto a un'operazione di ringiovanimento della rosa, ma arrivare a un accordo con il Monaco non sarebbe semplice.La società del Principato non avrebbe particolari esigenze di cedere i propri talenti e potrebbe chiedere una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una valutazione significativa, che il Napoli potrebbe comunque esaminare nell'ambito delle proprie strategie.Nella stessa squadra gioca Lamine Camara, classe 2004, altro elemento che piace alla dirigenza azzurra. Anche in questo caso, però, l'interesse dovrà confrontarsi con la posizione del Monaco e con le possibili richieste economiche.Bakola, la concorrenza della Juventus fa salire la postaIl mercato francese offre ulteriori opportunità. Tra i giovani seguiti c'è Darryl Bakola, diciottenne che ha iniziato positivamente la propria esperienza al Sassuolo. Il club neroverde lo ha acquistato la scorsa estate per 12 milioni di euro, ma le prestazioni del giocatore avrebbero contribuito a farne crescere rapidamente la valutazione, che si aggirerebbe ora intorno ai 30 milioni.Sul centrocampista ci sarebbe anche la Juventus. L'interesse dei bianconeri potrebbe trasformare l'eventuale operazione in una sfida di mercato, rendendo più complicato per il Napoli assicurarsi il giocatore alle condizioni desiderate.Le alternative tra Belgio e SpagnaLa ricognizione di Manna non si limita al campionato francese. Il Napoli continua a osservare anche il mercato belga, dal quale emerge il nome di Adem Zorgane. A 26 anni, il centrocampista potrebbe offrire un mix di esperienza e caratteristiche tecniche utile per ampliare le soluzioni a disposizione dell'allenatore.Un'altra pista conduce in Spagna, al Siviglia, dove gioca Lucien Agoumé. Il francese ha 24 anni e conosce già il campionato italiano, avendo vestito in passato le maglie di Inter e Spezia. Un'esperienza che potrebbe agevolarne l'eventuale inserimento in una squadra di Serie A.Il ventaglio di possibilità è dunque ampio e comprende sia prospetti giovani sui quali costruire il futuro, sia giocatori con un percorso già maturato nei principali campionati europei. Le prossime settimane serviranno a stabilire quali siano le priorità e quali operazioni possano diventare concretamente percorribili.Gennaio si avvicina e il Napoli vuole arrivare alla finestra invernale con una strategia definita. Il centrocampo è al centro della programmazione: tra la situazione contrattuale di Anguissa, le assenze che hanno condizionato le rotazioni e la necessità di abbassare l'età media, la scelta del prossimo innesto potrebbe avere un peso rilevante anche nella costruzione della squadra futura.