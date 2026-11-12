L'INTERVENTO Auto a gasolio in fiamme nella notte: pompieri sul posto

A richiedere l'arrivo della squadra di soccorso sono stati i carabinieri, già presenti nella zona

Notte di interventi a Solofra, dove un'automobile parcheggiata lungo via Felice De Stefano è stata avvolta dalle fiamme. L'incendio è scoppiato intorno all'1:15 di martedì 10 novembre 2026 e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino.A richiedere l'arrivo della squadra di soccorso sono stati i carabinieri, già presenti nella zona. I pompieri hanno raggiunto il luogo dell'incendio e avviato le operazioni necessarie per domare il rogo, evitando che potesse propagarsi ulteriormente.Le fiamme domate e l'area messa in sicurezzaIl veicolo coinvolto era alimentato a gasolio e si trovava in sosta lungo la strada. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere completamente le fiamme e, una volta conclusa la fase più delicata dell'intervento, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata.L'incendio non ha provocato conseguenze per le persone: non si registrano feriti e il fuoco non ha raggiunto altre automobili né gli edifici presenti nelle vicinanze.Danni limitati alle immediate vicinanzeL'unico effetto collaterale segnalato riguarda un albero che si trovava accanto alla vettura. Il calore sprigionato dal rogo ha provocato un lieve danneggiamento delle foglie, senza che siano state riferite ulteriori conseguenze.Terminato l'intervento, la zona è stata lasciata in condizioni di sicurezza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause che hanno originato l'incendio.