VIOLENZA Brutale aggressione in strada, all'Ospedale del Mare in prognosi riservata

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabilità

La vittima, un cittadino straniero nato nel 1987, è arrivata in codice rosso all'ospedale Villa dei Fiori. Successivamente è stata trasferita all'Ospedale del Mare. La polizia indaga per ricostruire la dinamica dell'aggressione.Un uomo di origine straniera, nato nel 1987, è rimasto gravemente ferito in seguito a un'aggressione avvenuta ad Afragola. L'episodio si è verificato nella notte e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari, dopo che la vittima è stata accompagnata in condizioni critiche al pronto soccorso.Gli agenti del Commissariato di Acerra sono intervenuti presso l'ospedale Villa dei Fiori, dove l'uomo era giunto in codice rosso. Le sue condizioni hanno reso necessario un successivo trasferimento presso l'Ospedale del Mare, a Napoli.Il trasferimento in ospedale e le condizioni della vittimaDopo le prime cure ricevute a Villa dei Fiori, il paziente è stato trasferito nella struttura napoletana, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle ferite riportate né sulle circostanze precise in cui sarebbe avvenuta l'aggressione.Indagini per chiarire quanto accadutoGli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabilità. Restano da chiarire il luogo esatto dell'aggressione, la dinamica dei fatti e le persone eventualmente coinvolte.Le indagini sono in corso: saranno gli elementi raccolti dagli agenti a consentire di fare luce sull'episodio che ha portato il cittadino straniero in ospedale in condizioni particolarmente gravi.