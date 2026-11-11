ASSALTO ARMATO Agguato fallito, arrestato un 18enne

I medici hanno individuato ferite provocate da colpi d’arma da fuoco alla mano sinistra e al piede destro

Due giovani, di 18 e 29 anni, sono stati arrestati nell’ambito delle indagini su un episodio di violenza armata avvenuto a Pontecagnano, in provincia di Salerno, la sera del 23 ottobre. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa, allo stato degli atti, di tentato omicidio in concorso.L’operazione è scattata nella mattinata ed è stata condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno e dai Carabinieri della Stazione di Battipaglia. I due destinatari del provvedimento sono stati individuati nelle rispettive abitazioni e accompagnati, dopo le procedure di rito, alla casa circondariale di Salerno, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.La vittima si era presentata al Pronto soccorsoL’indagine ha preso avvio dalla segnalazione relativa a un giovane arrivato, nella serata dell’agguato, al Pronto soccorso dell’ospedale di Salerno. In un primo momento avrebbe raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, ma gli accertamenti sanitari hanno fatto emergere una situazione diversa.I medici hanno infatti individuato ferite provocate da colpi d’arma da fuoco alla mano sinistra e al piede destro. Per le lesioni riportate era stata stabilita una prognosi di 21 giorni. Da qui sono partiti gli approfondimenti investigativi per chiarire dove e in quali circostanze il giovane fosse stato ferito.Telecamere e riconoscimenti per ricostruire l’agguatoGli investigatori hanno avviato le verifiche sul territorio, raccogliendo i primi elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Le attività successive, coordinate dalla Procura di Salerno e portate avanti in collaborazione tra polizia e carabinieri, si sono concentrate soprattutto sull’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.A questi riscontri si sono aggiunti gli elementi emersi dai riconoscimenti fotografici. Il lavoro investigativo avrebbe consentito di delineare i ruoli attribuiti ai due indagati: uno sarebbe stato la persona che ha materialmente sparato, mentre il secondo avrebbe condotto l’automobile utilizzata per l’azione, assicurando il supporto logistico all’agguato.I due giovani trasferiti in carcereSulla base degli elementi raccolti, il Gip del Tribunale di Salerno ha emesso la misura cautelare in carcere per entrambi. Gli agenti della Squadra Mobile e i militari dell’Arma hanno quindi eseguito il provvedimento, rintracciando i due giovani presso i rispettivi domicili.Le indagini hanno portato all’individuazione dei presunti partecipanti alla sparatoria, ma il procedimento dovrà ora proseguire nelle sedi giudiziarie per accertare le responsabilità individuali. Per entrambi resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.