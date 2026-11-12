IL DRAMMA Farmaci per avvelenare lei ed il figlio di 8 anni

A scoprire quanto stava accadendo è stato il marito della donna

Un intervento tempestivo ha evitato che una vicenda familiare si trasformasse in una tragedia. Una donna, già seguita per problemi di depressione, avrebbe assunto una quantità di farmaci superiore a quella prescritta e avrebbe fatto ingerire medicinali anche al figlio di otto anni. Madre e bambino sono stati successivamente trasportati all'ospedale San Pio, dove si trovano ricoverati in osservazione. Le loro condizioni, secondo le informazioni disponibili, non desterebbero al momento preoccupazione per la vita.A scoprire quanto stava accadendo è stato il marito della donna. L'uomo, rientrato in casa, ha trovato entrambi addormentati e ha immediatamente compreso che poteva esserci qualcosa di grave. La richiesta di soccorso ha consentito l'intervento dei sanitari e il trasferimento in ospedale.Il sospetto di un tentativo di avvelenamentoLa ricostruzione iniziale ipotizza che la donna abbia ingerito medicinali in dosi non terapeutiche, coinvolgendo nella stessa assunzione anche il figlio. Saranno gli accertamenti a chiarire con precisione la dinamica e le quantità di farmaci assunte.Il bambino è stato affidato alle cure dei medici insieme alla madre. Entrambi restano sotto osservazione, mentre gli investigatori e l'autorità giudiziaria stanno valutando gli elementi raccolti.La donna piantonata in ospedaleLa posizione della madre è ora al vaglio della magistratura. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Camine Pignatiello, la donna è piantonata in ospedale. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento restrittivo nell'ambito di un'ipotesi di tentato omicidio ai danni del figlio.La contestazione dovrà essere verificata nel corso del procedimento e la responsabilità penale non può considerarsi accertata. Al momento, la priorità resta la tutela del bambino e il monitoraggio delle condizioni di entrambi i ricoverati, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni passaggio della vicenda.