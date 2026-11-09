I PROVVEDIMENTI Alto Impatto nei Paesi Vesuviani e sui Monti Lattari: più uomini e telecamere

Coinvolti sei Comuni: Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola, Agerola e Trecase

La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari. Coinvolti sei Comuni: Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola, Agerola e Trecase. Stanziati 250mila euro per potenziare la videosorveglianza a Gragnano, risorse previste anche per gli altri territori.Un piano di sicurezza che supera i confini dei singoli Comuni, con controlli straordinari coordinati su un'area più ampia per contrastare la criminalità e rafforzare la presenza delle forze dell'ordine. È la strategia definita nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.All'incontro hanno partecipato i sindaci di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola, Agerola e Trecase, oltre al procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso. L'obiettivo è mettere in campo un'azione comune che interessi l'area dei Monti Lattari e quella vesuviana, evitando interventi isolati e puntando invece su una strategia di prevenzione estesa all'intero territorio.Controlli coordinati e presenza rafforzata delle forze dell'ordineA spiegare la scelta è stato lo stesso prefetto di Bari al termine della riunione. «Si tratta di un'area molto vasta – ha sottolineato –. L'obiettivo è quello di non agire nei singoli Comuni ma di avviare un sistema di deterrenza abbastanza forte sull'intero territorio».Il programma prevede servizi ad alto impatto, con controlli mirati soprattutto nelle aree considerate più sensibili. Particolare attenzione sarà riservata anche ad alcune piazze, dove sono previsti presidi e verifiche soprattutto durante le ore notturne.Nel corso dell'incontro è stato inoltre annunciato il potenziamento degli organici impiegati nelle attività di controllo. Il prefetto ha assicurato che saranno messe a disposizione ulteriori aliquote di personale, così da rafforzare la capacità operativa delle forze dell'ordine nei Comuni interessati.Videosorveglianza, 250mila euro per GragnanoUn altro punto centrale del piano riguarda l'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza. Le telecamere non dovranno essere concentrate esclusivamente nei centri abitati, ma dovranno coprire anche le zone periferiche e le aree limitrofe, considerate importanti per il monitoraggio degli spostamenti e per la prevenzione degli episodi criminali.Su questo fronte sono arrivate risorse finanziarie assegnate dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il prefetto ha ringraziato il ministro per lo stanziamento e ha illustrato una prima ripartizione: a Gragnano sono stati destinati 250mila euro, mentre finanziamenti sono previsti anche per gli altri Comuni coinvolti.Il rafforzamento della rete di telecamere dovrebbe affiancare i controlli sul territorio, offrendo ulteriori strumenti per monitorare le zone più esposte e supportare le attività investigative.Droga, armi e dispersione scolastica tra le prioritàLa strategia condivisa non si limiterà al contrasto dei reati comuni. Tra gli obiettivi indicati figurano la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla circolazione illegale delle armi, fenomeni che richiedono un'attività costante di prevenzione e repressione.Nel piano trova spazio anche il tema della dispersione scolastica. Un aspetto che amplia il raggio degli interventi, affiancando alle attività di sicurezza l'attenzione verso le situazioni di disagio che possono coinvolgere i più giovani.Reati in diminuzione in cinque Comuni su seiDurante la riunione è stato fatto anche il punto sull'andamento della criminalità nei territori interessati. Secondo quanto riferito dal prefetto, cinque dei sei Comuni coinvolti registrano già una diminuzione dell'indice di delittuosità.Un risultato che, ha evidenziato Michele di Bari, è legato al lavoro svolto dalle forze dell'ordine e dalla Procura di Torre Annunziata. L'intenzione è ora consolidare questa tendenza attraverso un ulteriore rafforzamento dei servizi e una presenza più capillare sul territorio.Per quanto riguarda la criminalità organizzata, nel corso dell'incontro è stato riconosciuto anche il lavoro svolto dalla Direzione distrettuale antimafia. Il nuovo dispositivo di sicurezza punta dunque a integrare controlli, prevenzione, strumenti tecnologici e attività investigative, con un coordinamento che coinvolga l'intera area dei Monti Lattari e parte del territorio vesuviano.