IL BLITZ Narcotraffico, arrestati altri 11 oltre l'uomo catturato a Poggiomarino

La misura più restrittiva è stata disposta nei confronti di nove persone

Operazione dei carabinieri coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli: eseguita un'ordinanza nei confronti di dodici indagati, accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Per nove è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri tre dovranno rimanere agli arresti domiciliari.L'indagine coordinata dalla Dda di NapoliIl provvedimento è stato eseguito dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un'attività investigativa condotta dal Reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Benevento, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.L'operazione ha interessato la Valle Caudina e territori limitrofi dell'Irpinia. Al centro dell'inchiesta ci sono presunte attività di traffico e vendita di droga, insieme a episodi di estorsione che gli investigatori stanno ricostruendo attraverso gli elementi raccolti nel corso delle indagini.Nove indagati in carcereLa misura più restrittiva è stata disposta nei confronti di nove persone. Si tratta di Sabatino Ciambriello, 29 anni, di Airola; Vincenzo Colavecchia, 64 anni, anch'egli di Airola; Salvatore De Maria, 47 anni, di Vitulano, rintracciato e catturato a Poggiomarino; Michele Di Costanzo, 45 anni, di Montesarchio; Bartolomeo Di Matola, 34 anni, di San Martino Valle Caudina; Roberto Marino, 54 anni, di Altavilla Irpina; Carmelo Parrella, 63 anni; Pietro Parrella, 32 anni, di Montesarchio; ed Eugenio Perone, 55 anni, di Bonea.Per tutti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, nell'ambito del procedimento relativo alle ipotesi di reato contestate.Domiciliari per altri tre indagatiL'ordinanza prevede invece gli arresti domiciliari per Benito Raffaele Colavecchia, 56 anni, di Paolisi; Giuseppe D'Ambra, 45 anni, di Montesarchio; e Marilena Pisano, 34 anni, anche lei residente a Montesarchio.Sono dunque dodici, complessivamente, le persone raggiunte dalle misure cautelari eseguite nell'ambito dell'inchiesta. Le accuse riguardano lo spaccio di sostanze stupefacenti e l'estorsione.Procedimento ancora nella fase preliminareL'esecuzione delle misure rappresenta un passaggio dell'attività giudiziaria, ma non equivale a una dichiarazione di colpevolezza. Il procedimento si trova infatti nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dei singoli indagati dovranno essere accertate nel corso del processo.Per tutte le persone coinvolte resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.