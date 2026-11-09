CALCIO Infortunati Napoli, ecco quando ritornano

Il possibile recupero di diversi titolari nelle prossime settimane potrebbe restituire ad Allegri maggiori soluzioni

Lo staff medico azzurro lavora per recuperare diversi elementi in vista della ripresa del campionato. Neres, Spinazzola e Di Lorenzo puntano al rientro contro il Torino, mentre per altri servirà più tempo. Buongiorno resta fuori fino al 2027.L'emergenza infortuni continua a condizionare il Napoli e le possibilità di scelta dello staff tecnico. Le numerose assenze hanno ridotto le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri, rendendo più complicata la gestione delle rotazioni e degli impegni tra campionato e competizioni europee.L'obiettivo del club è recuperare una parte consistente dei giocatori attualmente indisponibili entro la fine di novembre. La pausa per le nazionali rappresenta un passaggio importante per il lavoro dello staff medico, che punta a restituire al tecnico alcune pedine fondamentali già in occasione della ripresa della Serie A, prevista per il 21 novembre contro il Torino.Sono otto, al momento, i calciatori indicati nell'elenco degli indisponibili: Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka, David Neres, Alisson Santos, Benoit Badiashile, Leonardo Spinazzola e Giovanni Di Lorenzo. Le prospettive di recupero, tuttavia, sono differenti e per alcuni giocatori sarà necessario procedere con particolare prudenza.I possibili rientri per la sfida contro il TorinoTra i nomi che potrebbero tornare a disposizione alla ripresa del campionato ci sono David Neres e Leonardo Spinazzola. Il brasiliano, fermo dal 14 ottobre per un problema muscolare alla coscia, punta a essere nuovamente convocabile per la gara del 21 novembre. Anche l'esterno italiano, alle prese con un infortunio al bicipite femorale dal 25 ottobre, dovrebbe completare il recupero in tempo per il ritorno in campo degli azzurri.Tiene banco anche la situazione di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano, fermo dal 2 novembre a causa di un problema agli adduttori, starebbe lavorando per rientrare subito tra i titolari. La sua disponibilità per la partita contro il Torino rappresenterebbe un recupero importante per il Napoli, soprattutto considerando il peso del giocatore negli equilibri della squadra.Possibili buone notizie anche per Benoit Badiashile, indisponibile dal 25 ottobre per uno stiramento alla coscia. Il difensore potrebbe recuperare in tempo per la ripresa, ma il suo impiego sarà valutato con cautela per evitare il rischio di una ricaduta.Neres e Alisson Santos, obiettivo ripresaSituazione da monitorare per Alisson Santos, fermo dal 18 ottobre per un infortunio al bicipite femorale. Il giocatore proverà a recuperare per la sfida con il Torino, ma non è escluso che il suo ritorno venga rinviato all'impegno di Champions League contro il Manchester City.Anche per Costantino Favasuli la fine di novembre potrebbe rappresentare una finestra utile. Il calciatore, fermo dal 2 ottobre per uno stiramento alla coscia, potrebbe tornare tra il 21 e il 30 novembre. Le prossime sedute di lavoro a Castel Volturno saranno importanti per capire se i progressi saranno sufficienti a consentire il rientro.Lobotka e Buongiorno, tempi più lunghiPiù complesso il quadro relativo a Stanislav Lobotka. Il centrocampista, fermo dal 29 ottobre per un problema alla caviglia, potrebbe rivedersi soltanto nella seconda metà di dicembre o, in alternativa, all'inizio del 2027. Molto dipenderà dalla risposta del giocatore ai primi programmi personalizzati e dall'evoluzione del recupero.Tempi ancora più lunghi per Alessandro Buongiorno. Il difensore è fuori dal 17 luglio, dopo un intervento chirurgico al ginocchio, e il suo ritorno in campo è previsto per l'inizio del 2027. Non sarà quindi disponibile per la ripresa del campionato dopo la sosta di novembre.Il Napoli attende dunque segnali incoraggianti dall'infermeria. Il possibile recupero di diversi titolari nelle prossime settimane potrebbe restituire ad Allegri maggiori soluzioni e consentire una gestione più ampia della rosa, ma le date indicate restano previsioni subordinate all'effettiva evoluzione delle condizioni fisiche dei singoli calciatori.Fonte: Fantacalcio.it per Adnkronos.