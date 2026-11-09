IL DRAMMA Si ritrova tra gli spari di camorra e perde un occhio

L'uomo si trovava in via Arnaldi ed era diretto alla fermata dell'autobus per raggiungere il posto di lavoro

Stava semplicemente andando al lavoro, come ogni mattina, quando si è ritrovato coinvolto in una sparatoria. È la drammatica vicenda di un uomo di 59 anni, originario del Perù, rimasto gravemente ferito al volto durante una cosiddetta stesa nel quartiere Pianura, a Napoli. L'episodio risale all'alba del 10 ottobre scorso e ha avuto conseguenze devastanti: il proiettile lo ha colpito a un occhio, provocandone la perdita.L'uomo si trovava in via Arnaldi ed era diretto alla fermata dell'autobus per raggiungere il posto di lavoro. In quel momento, secondo quanto ricostruito, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso durante il raid. Una persona estranea a qualsiasi dinamica criminale si è così ritrovata vittima di una violenza che ha segnato profondamente la sua vita.Il contatto con il deputato BorrelliA riportare l'attenzione sulla vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che nel pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il cinquantanovenne. La storia era stata raccontata anche attraverso un'intervista pubblicata dal quotidiano Il Mattino.Borrelli ha espresso la propria vicinanza alla vittima, sottolineando la gravità di quanto accaduto e le conseguenze che l'aggressione ha prodotto sulla sua quotidianità.«È sconvolgente ascoltare la storia di un uomo la cui vita è stata stravolta dalla violenza criminale mentre si stava semplicemente recando al lavoro», ha dichiarato il parlamentare. Il deputato ha inoltre annunciato l'intenzione di incontrarlo di persona appena possibile, manifestando la necessità che il ferito possa ricevere sostegno in questa fase particolarmente difficile.La richiesta di pene e maggiori controlli sul territorioNel suo intervento, Borrelli ha richiamato anche la responsabilità dei due giovani indicati come autori della sparatoria e dei presunti mandanti. Secondo quanto riferito dal parlamentare, i due giovani si sarebbero dichiarati responsabili. Da qui la richiesta di evitare riduzioni di pena per chi ha partecipato all'azione armata e per chi l'avrebbe commissionata.Il deputato ha collegato l'episodio a un problema più ampio: l'utilizzo delle armi per intimidire e affermare il controllo criminale su determinate aree del territorio e sulle piazze di spaccio. In questo scenario, ha evidenziato, a pagare le conseguenze possono essere anche persone completamente estranee agli ambienti della criminalità.Borrelli ha quindi sollecitato un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine a Pianura e nelle zone maggiormente esposte a episodi violenti, chiedendo controlli mirati, iniziative di prevenzione e un presidio continuativo delle strade.«Gli arresti sono fondamentali, ma occorre intervenire anche per impedire che le strade dei nostri quartieri diventino teatro di sparatorie e regolamenti di conti», ha affermato.Una vittima innocente e le conseguenze della violenza armataLa vicenda del lavoratore di 59 anni riporta al centro il rischio corso quotidianamente dai cittadini quando le armi vengono utilizzate nelle strade dei quartieri. In questo caso, l'uomo non sarebbe stato coinvolto in alcuna attività criminale: si stava recando al lavoro e si è trovato casualmente lungo il percorso di una sparatoria.La perdita di un occhio rappresenta una conseguenza permanente che incide sulla sua vita personale e lavorativa. Oltre agli accertamenti sulle responsabilità penali, resta quindi la necessità di garantire alla vittima il sostegno necessario per affrontare le difficoltà successive al ferimento.