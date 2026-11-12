L'OPERAZIONE Sequestrati 5 milioni di euro di prodotti in acciaio

parallelamente sono state effettuate perquisizioni personali, nelle sedi e nei locali interessati

Un carico di prodotti siderurgici dal valore commerciale di circa cinque milioni di euro è stato bloccato nel porto di Napoli nell'ambito di un'indagine su una presunta frode doganale. Al centro degli accertamenti ci sono due operazioni di importazione di acciaio di origine turca, per le quali gli investigatori ipotizzano una classificazione della merce non corrispondente alle sue reali caratteristiche. Il meccanismo contestato avrebbe permesso di evitare il versamento di dazi aggiuntivi e della relativa Iva, per un mancato gettito stimato in circa 3,5 milioni di euro.Il provvedimento è stato disposto su richiesta dell'ufficio napoletano della Procura europea (Eppo). A eseguirlo sono stati il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e l'Ufficio antifrode della Direzione territoriale Campania dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Bloccati 454 colli di prodotti laminatiIl decreto di sequestro preventivo d'urgenza ha riguardato 454 colli di prodotti in acciaio laminato, il cui valore complessivo si aggira intorno ai cinque milioni di euro. L'intervento non si è limitato alla merce: parallelamente sono state effettuate perquisizioni personali, nelle sedi e nei locali interessati e sui dispositivi informatici riconducibili ai soggetti coinvolti nelle operazioni commerciali.Nel corso delle attività sono stati acquisiti anche dispositivi elettronici, che potranno essere esaminati per ricostruire i rapporti tra gli operatori e le modalità con cui sono state predisposte le pratiche doganali.Le importazioni e la presunta classificazione irregolareL'inchiesta è partita da una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa a due spedizioni arrivate nel luglio 2026. Le operazioni erano state effettuate da una società italiana attiva nella lavorazione dei metalli.La merce, prodotta in Turchia, risultava esportata da una società con sede legale a Dubai. L'impresa italiana si era avvalsa di una società di spedizioni, incaricata di predisporre e presentare le dichiarazioni necessarie per l'importazione.È proprio sulla descrizione doganale dei prodotti che si concentra l'ipotesi investigativa. Secondo gli inquirenti, nelle dichiarazioni la merce sarebbe stata ricondotta a una specifica tipologia di acciaio che consente di beneficiare dell'esenzione da alcuni dazi aggiuntivi applicati dall'Unione europea alle importazioni.Le analisi avrebbero smentito le caratteristiche dichiarateUn passaggio determinante dell'indagine è rappresentato dai controlli eseguiti su una delle spedizioni. Gli accertamenti hanno compreso l'ispezione fisica dei prodotti e successive analisi di laboratorio.Gli esiti avrebbero evidenziato caratteristiche tecniche differenti da quelle indicate nella documentazione doganale. Il materiale sarebbe invece riconducibile a una categoria di acciaio per la quale non era possibile ottenere l'esenzione richiesta.Da questa verifica è nata l'ipotesi che la classificazione utilizzata per entrambe le importazioni fosse stata scelta in modo da sottrarre le operazioni al pagamento dei dazi dovuti e dell'Iva collegata. Il presunto danno economico per le casse pubbliche è stato quantificato in circa 3,5 milioni di euro.L'indagine della Procura europea è ancora apertaGli accertamenti proseguono per chiarire il ruolo dei diversi soggetti coinvolti nella catena commerciale e verificare eventuali responsabilità nella predisposizione delle dichiarazioni. Il materiale informatico sequestrato potrà contribuire a ricostruire i passaggi delle operazioni e le comunicazioni tra gli operatori.La Procura europea è l'organismo indipendente dell'Unione incaricato di indagare e promuovere l'azione penale per i reati che danneggiano gli interessi finanziari comunitari. In questo caso, l'attività investigativa riguarda la presunta sottrazione di entrate doganali e fiscali attraverso dichiarazioni di importazione ritenute non corrette.Le contestazioni sono ancora al vaglio degli inquirenti. Tutte le persone coinvolte devono essere considerate presunte innocenti fino a un'eventuale condanna definitiva da parte dell'autorità giudiziaria competente.