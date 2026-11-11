IL RICORDO Nasce il busto in bronzo del maestro Vessicchio

Il progetto nasce dall'iniziativa di Fabio Balsamo, attore e componente del gruppo comico The Jackal, insieme allo scultore Domenico Sepe

La scultura a grandezza naturale sarà inaugurata il 14 novembre alle 18. L'opera resterà in esposizione permanente nella struttura sannita, diventando un punto di riferimento per chi vorrà ricordare il direttore d'orchestra.Il ricordo di Beppe Vessicchio troverà una collocazione stabile al Castello di Limatola, nel Beneventano. Un busto in bronzo, realizzato a grandezza naturale, renderà omaggio al compositore e direttore d'orchestra, trasformando la memoria del maestro in un'opera destinata a essere visitata nel tempo.Il progetto nasce dall'iniziativa di Fabio Balsamo, attore e componente del gruppo comico The Jackal, insieme allo scultore Domenico Sepe. La presentazione al pubblico è fissata per il 14 novembre alle ore 18, a pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Vessicchio, avvenuta l'8 novembre. La scelta del castello non è casuale: il luogo è legato a numerosi momenti della vita del musicista e conserva ricordi importanti per lui e per le persone che gli erano vicine.La presentazione nella Sala GoticaLa cerimonia si terrà nell'attuale Sala Gotica del Castello di Limatola. Accanto a Balsamo e Sepe sono attesi i rappresentanti della famiglia Sgueglia, proprietaria della struttura e legata al maestro da un rapporto di amicizia, oltre ad altri ospiti.La presenza della moglie di Vessicchio, Enrica Mormile, scrittrice di origini campane, è ancora in attesa di conferma. Lo stesso vale per Vincenzo Piscopo, amministratore delegato dei The Jackal.Il programma prevede un'introduzione e alcuni interventi prima del momento centrale dell'iniziativa: la rimozione del drappo bianco che copre la scultura, con la quale il busto verrà mostrato per la prima volta ai presenti.Un'opera destinata a rimanere nel castelloL'omaggio non si esaurirà con la giornata inaugurale. La scultura resterà infatti in modo permanente all'interno del Castello di Limatola, a disposizione dei visitatori e di quanti vorranno rendere omaggio al musicista.Sarà possibile vederla durante i Mercatini di Natale, aperti dal 6 novembre al 13 dicembre, ma anche in occasione degli eventi e delle cerimonie ospitati nella struttura. Il busto diventerà così parte integrante degli spazi del castello, senza essere rimosso al termine della manifestazione dedicata alla sua presentazione.Il ricordo di Vessicchio come occasione culturaleL'intenzione dei promotori è andare oltre la semplice esposizione commemorativa. Lo spazio che ospiterà l'opera potrà infatti diventare anche un luogo dedicato a iniziative artistiche e culturali, mantenendo vivo il legame tra la figura del maestro e il territorio.L'idea è fare in modo che il ricordo di Vessicchio continui a essere condiviso attraverso appuntamenti aperti al pubblico e occasioni di incontro. Il Castello di Limatola si prepara così ad accogliere un segno concreto della sua memoria: un ritratto in bronzo che resterà nel tempo e accompagnerà le visite di chi vorrà conoscere o ricordare il musicista.