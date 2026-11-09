IL BLITZ Aveva in casa un chilo di droga, arrestata nel Nolano

Da tempo gli investigatori tenevano sotto osservazione il quartiere, ritenuto un punto di riferimento per il traffico di stupefacenti nell'area

Blitz della Polizia nel rione Gescal, dove gli agenti del commissariato di Nola hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina e arrestato una donna incensurata di 57 anni. La sostanza, non ancora suddivisa in dosi, sarebbe stata destinata alla lavorazione e alla successiva vendita. L'operazione è scattata nella tarda serata del 6 novembre, al termine di un'attività investigativa concentrata sul complesso residenziale.Il monitoraggio del rione e il sistema delle vedetteDa tempo gli investigatori tenevano sotto osservazione il quartiere, ritenuto un punto di riferimento per il traffico di stupefacenti nell'area nolana. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere un'attività di spaccio organizzata e continuativa, capace di attirare numerosi acquirenti e di raggiungere anche i centri vicini.Secondo la ricostruzione degli investigatori, il sistema si sarebbe basato anche sulla presenza di vedette incaricate di controllare gli ingressi del complesso abitativo. Il loro compito sarebbe stato quello di individuare eventuali movimenti sospetti e avvisare tempestivamente gli altri soggetti coinvolti in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Una modalità che avrebbe reso più difficili gli interventi e consentito di mantenere attiva la rete di vendita.Il blitz nella tarda serata del 6 novembreDopo una fase di appostamenti, osservazioni e verifiche, gli agenti del commissariato di Nola, diretto dal primo dirigente Giovanni Salerno, hanno predisposto l'operazione. I poliziotti hanno controllato le principali vie di accesso al rione e avviato una serie di perquisizioni, concentrando l'attenzione sugli ambienti ritenuti collegati all'attività illecita.Il quantitativo più consistente è stato individuato proprio nell'abitazione della 57enne. All'interno dell'appartamento era custodito quasi un chilogrammo di cocaina, ancora da preparare per la distribuzione al dettaglio. La sostanza è stata immediatamente sequestrata.Arrestata una donna incensurataPer la donna, fino a quel momento priva di precedenti penali secondo quanto riferito, è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nelle contestazioni compare anche un riferimento a reati in materia di armi da fuoco, un aspetto che dovrà essere chiarito attraverso gli atti dell'indagine e gli ulteriori accertamenti.La posizione dell'indagata è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.Le indagini proseguono sulla rete dello spaccioIl sequestro ha sottratto al mercato una quantità significativa di cocaina che, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe potuto essere ulteriormente lavorata e suddivisa in numerose dosi destinate agli acquirenti.L'attività della Polizia non si ferma all'arresto. Gli investigatori stanno proseguendo gli approfondimenti per ricostruire i canali di approvvigionamento della sostanza, individuare i possibili destinatari e verificare se dietro la vendita nel rione Gescal operasse una rete più ampia, con il coinvolgimento di altri soggetti.