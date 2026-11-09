LA PAURA Smottamento in Costiera, 14 evacuati

A comunicare l'operazione è stato il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli

L'intervento dei Vigili del fuoco in via Marina di Cassano, nei pressi del civico 64. Le abitazioni si trovano in un edificio ottocentesco adiacente al versante interessato dal movimento franoso. Sul posto anche tecnici comunali e carabinieri.Paura a Piano di Sorrento per uno smottamento che sta interessando il costone tufaceo sovrastante il borgo marinaro di Marina di Cassano. A seguito del movimento del terreno, si è reso necessario evacuare quattro appartamenti situati in un edificio storico, risalente all'Ottocento, che sorge a ridosso della montagna.L'intervento è stato effettuato in via Marina di Cassano, all'altezza del civico 64. In totale sono 14 le persone che hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni, risultate danneggiate a causa dello smottamento.L'intervento dei Vigili del fuocoA comunicare l'operazione è stato il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli. Sul posto è intervenuta la squadra 16B del distaccamento di Piano di Sorrento, impegnata nelle verifiche e nelle attività necessarie per garantire la sicurezza dell'area e degli occupanti dello stabile.La decisione di procedere allo sgombero è stata legata alle condizioni degli appartamenti, interessati dalle conseguenze del movimento franoso sul versante tufaceo che sovrasta la zona abitata.Verifiche sul costone e sulle abitazioniIn via Marina di Cassano sono presenti anche i tecnici del Comune di Piano di Sorrento e i carabinieri della locale stazione. La loro presenza è necessaria per seguire la situazione e contribuire agli accertamenti sulle condizioni dell'edificio e del costone.L'attenzione resta concentrata sulla stabilità del versante e sui possibili rischi per le abitazioni vicine. Per le 14 persone evacuate, intanto, si apre la necessità di lasciare le proprie case fino a quando non saranno chiarite le condizioni di sicurezza degli alloggi e dell'area interessata dallo smottamento.