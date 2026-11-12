ISTRUZIONE Ecoc 97 milioni per le borse di studio in Campania

La ministra Anna Maria Bernini ha presentato l’aumento dei fondi come un investimento sul futuro dei giovani

Più risorse per sostenere gli universitari campani e ridurre il peso delle condizioni economiche familiari nella possibilità di accedere agli studi e portarli a termine. Per l’anno accademico 2026/2027, alla Campania sono stati assegnati 97,4 milioni di euro destinati alle borse di studio, una cifra superiore di 15,1 milioni rispetto allo stanziamento dell’anno precedente.L’incremento è pari al 18,4%: si passa infatti dagli 82,3 milioni di euro del precedente riparto ai nuovi 97,4 milioni. Le risorse rientrano nella distribuzione del Fondo integrativo statale per il diritto allo studio universitario, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.Il fondo nazionale sale a 845,8 milioniLa crescita dei finanziamenti riguarda l’intero Paese. Per il prossimo anno accademico il ministero ha messo a disposizione complessivamente 845,8 milioni di euro, con un aumento del 19,5% rispetto alla dotazione dello scorso anno. Il confronto con il 2020 evidenzia un rafforzamento ancora più marcato: le risorse risultano cresciute del 175%.La quota assegnata alla Campania si inserisce in questa tendenza e rappresenta un sostegno aggiuntivo per gli studenti che possiedono i requisiti necessari per ottenere il contributo. L’obiettivo dichiarato è rendere meno condizionante la disponibilità economica delle famiglie nella scelta di iscriversi all’università e nella possibilità di continuare il percorso formativo.Bernini: «Le opportunità non devono dipendere dal reddito familiare»La ministra Anna Maria Bernini ha presentato l’aumento dei fondi come un investimento sul futuro dei giovani e sulla possibilità di valorizzarne capacità e aspirazioni.«Il diritto allo studio deve tradursi in opportunità concrete per tutti i giovani», ha dichiarato, sottolineando che le maggiori risorse destinate alla Campania puntano a evitare che le difficoltà economiche rappresentino un ostacolo all’ingresso o alla permanenza nel sistema universitario.Il principio indicato dalla ministra è che le prospettive degli studenti non siano determinate dalle condizioni finanziarie delle famiglie, ma dalle capacità personali e dagli obiettivi che ciascuno intende raggiungere.Nel 2024/2025 borse al 99,8% degli idoneiA sostegno della strategia di finanziamento, il ministero richiama anche i risultati ottenuti nell’anno accademico 2024/2025. A livello nazionale, in quel periodo, la borsa di studio è stata riconosciuta al 99,8% degli studenti risultati idonei, per un totale di 299.618 beneficiari.Il potenziamento del Fondo integrativo statale mira a consolidare questa copertura, mantenendo elevato il numero degli aventi diritto che riescono effettivamente a ottenere il contributo.Alle somme trasferite dal ministero si aggiungono inoltre gli stanziamenti delle Regioni, che devono garantire risorse pari ad almeno il 40% della quota statale assegnata. Il finanziamento complessivo per il diritto allo studio deriva quindi dalla combinazione tra fondi nazionali e contributi regionali.Per gli universitari campani, il nuovo riparto mette a disposizione una dotazione più consistente rispetto al passato. La sua ricaduta concreta dipenderà anche dalle procedure di assegnazione e dall’integrazione con le risorse regionali, nell’ambito delle misure previste per sostenere gli studenti in condizioni economiche più difficili.