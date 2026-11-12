L'ILLEGALITA' Bisca clandestina scoperta nel locale per le feste

L'attenzione dei militari si era concentrata da tempo su un insolito flusso di persone dirette verso il locale

Sui social network si presentava come uno spazio destinato a feste private, compleanni e appuntamenti per famiglie, ma dietro quella vetrina si nascondeva un'attività completamente diversa. A Giugliano, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno individuato una bisca clandestina all'interno di un locale che, almeno nella promozione online, appariva come una normale sala per eventi.La scoperta è arrivata durante un'operazione notturna della Sezione Radiomobile della Compagnia locale. Al momento dell'intervento, all'interno della struttura erano presenti 17 persone, tutte impegnate in giochi d'azzardo attorno ai tavoli.I movimenti sospetti sotto osservazioneL'attenzione dei militari si era concentrata da tempo su un insolito flusso di persone dirette verso il locale. A destare particolare interesse era la presenza frequente di alcuni individui già conosciuti dalle forze dell'ordine, un elemento che ha spinto i carabinieri ad approfondire la situazione.Gli investigatori hanno quindi seguito gli spostamenti e monitorato l'attività prima di decidere di intervenire. Il controllo è scattato durante la notte, quando i militari hanno raggiunto la struttura e superato il sistema di videosorveglianza installato per controllare gli accessi.Carte, fiches e denaro sui tavoliUna volta entrati, i carabinieri si sono trovati davanti a un ambiente organizzato per il gioco d'azzardo. Diversi tavoli erano apparecchiati con mazzi di carte e fiches, mentre sugli stessi spazi erano presenti somme di denaro descritte come ingenti.I 17 clienti individuati si trovavano seduti ai tavoli e stavano partecipando alle partite. La situazione riscontrata ha consentito ai militari di interrompere immediatamente l'attività e avviare gli accertamenti previsti.Indagini sulle responsabilità di gestori e partecipantiDopo il blitz, la bisca è stata sospesa. I carabinieri stanno ora ricostruendo l'organizzazione del locale e verificando le responsabilità delle persone coinvolte, sia sul fronte della gestione sia per quanto riguarda la partecipazione ai giochi.Resta da chiarire chi abbia promosso e organizzato l'attività clandestina, quali fossero le modalità di funzionamento e da quanto tempo il locale venisse utilizzato come sala da gioco. La pubblicità sui social come spazio per feste private rappresentava infatti un'immagine ben diversa da quella emersa durante il controllo notturno.