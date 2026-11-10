IL CASO Niente assegni di cura, bimba disabile muore prima del giudizio

All'origine della vicenda ci sarebbe un criterio utilizzato per valutare le domande di accesso ai contributi

Una battaglia per ottenere un sostegno economico destinato ai bambini con disabilità gravissime, ma anche per vedere riconosciuto un principio di equità nell'accesso alle risorse pubbliche. In Alta Irpinia tre famiglie hanno intrapreso un'azione legale contro l'esclusione dei propri figli dagli assegni di cura regionali. A distanza di oltre un anno dall'avvio del contenzioso, però, la vicenda non è ancora arrivata a un passaggio decisivo: manca infatti la data della nuova udienza davanti al Tribunale amministrativo regionale di Salerno.L'attesa ha assunto nel frattempo un significato ancora più doloroso. Una delle bambine che avrebbe dovuto beneficiare del contributo, Clara, di soli quattro anni, è morta lo scorso luglio a Lioni. Per la sua famiglia, dunque, un eventuale riconoscimento dei diritti rivendicati attraverso il ricorso non potrà più tradursi in un aiuto concreto per la piccola.Il nodo del calcolo Isee e l'esclusione dei minoriAll'origine della vicenda ci sarebbe un criterio utilizzato per valutare le domande di accesso ai contributi. Secondo quanto denunciato dalle famiglie, nel calcolo delle condizioni economiche sarebbero state trattate allo stesso modo le posizioni dei pazienti maggiorenni con disabilità gravissima e quelle dei bambini.La differenza è sostanziale: i minori non possono avvalersi del cosiddetto nucleo familiare ristretto, con la conseguenza che la loro situazione economica viene valutata tenendo conto dell'intero nucleo di appartenenza. Questo meccanismo avrebbe determinato l'esclusione di diversi piccoli pazienti, mentre le risorse disponibili non erano sufficienti a garantire il sostegno a tutti i richiedenti.Le famiglie contestano proprio questa disparità, ritenendo che le condizioni dei bambini non siano state valutate con criteri adeguati alla loro situazione. Da qui la decisione di rivolgersi alla giustizia amministrativa.Il percorso giudiziario e l'attesa della nuova udienzaIl primo passaggio è stato il ricorso al Tar di Salerno, che inizialmente aveva ritenuto assenti i presupposti necessari per procedere. I genitori hanno quindi presentato appello al Consiglio di Stato, ottenendo una decisione favorevole alla possibilità di riesaminare la questione.Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la possibilità di rimettere in discussione le assegnazioni, rinviando gli atti al tribunale amministrativo salernitano e indicando la necessità di una trattazione con carattere di massima urgenza.Nonostante tale indicazione, le famiglie non hanno ancora ricevuto comunicazione sulla data della nuova udienza. Il tempo trascorso alimenta la preoccupazione dei genitori, che attendono una decisione potenzialmente determinante per il riconoscimento dei contributi e per la definizione dei criteri di assegnazione.Il Consorzio Alta Irpinia interviene sulla distribuzione dei fondiIn attesa che il contenzioso trovi una soluzione, si è mosso anche il Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia. Il presidente Antonio Vella ha scelto di distribuire in modo equo le risorse ottenute per l'assistenza alle persone con disabilità gravissima, ripartendole tra tutti coloro che hanno presentato domanda nell'Ambito A3.La nuova procedura, svolta a luglio, ha consentito anche ai bambini con disabilità gravissima di risultare assegnatari del contributo. L'avvio dei pagamenti è previsto a partire da dicembre.Resta tuttavia aperta la questione relativa alla stabilità e all'entità degli importi spettanti. Per le famiglie, una soluzione amministrativa temporanea non sostituisce la necessità di una pronuncia definitiva che chiarisca il criterio corretto da applicare e garantisca un accesso equo alle risorse.La testimonianza di Miriam Bisceglie: «Anche mio figlio ha diritto alle cure migliori»Tra le promotrici dell'iniziativa legale c'è Miriam Bisceglie, madre di Giancarlo, un bambino di quattro anni affetto dalla sindrome di Noonan e seguito dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La donna racconta le difficoltà incontrate dalla famiglia e contesta l'esclusione del figlio dai contributi a causa di un Isee pari a 18mila euro.«Noi tagliati fuori per un Isee di 18mila euro. Mio figlio ha diritto al sostegno dello Stato per le migliori cure, come tutti i malati gravissimi», denuncia la madre.Il quadro clinico di Giancarlo, secondo quanto riferito dalla famiglia, presenta caratteristiche particolari che rendono necessario un monitoraggio costante. Le visite e gli spostamenti verso la struttura romana fanno parte della quotidianità dei genitori, impegnati a garantirgli l'assistenza di cui ha bisogno.Miriam ha trasformato la propria esperienza in un impegno anche a sostegno di altre famiglie che affrontano situazioni analoghe. Nel suo racconto richiama il motto del Bambino Gesù, «Vite che salvano la vita», attribuendogli un significato che va oltre il lavoro dei medici: prendersi cura degli altri, sostiene, significa anche non voltarsi dall'altra parte davanti alle difficoltà di chi vive una condizione di fragilità.La sua richiesta guarda soprattutto al futuro dei bambini: fare in modo che possano contare su diritti, assistenza e dignità anche quando non avranno più accanto i genitori. È questo il senso più ampio della battaglia portata avanti dalle famiglie dell'Alta Irpinia, che ora attendono una risposta dalla giustizia amministrativa.