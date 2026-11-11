LA TRAGEDIA Investito da un tir a Saviano, muore sul colpo

sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile

L’incidente è avvenuto nel centro cittadino, in una zona particolarmente frequentata. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto polizia municipale e carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.Tragedia a Saviano, dove un uomo anziano ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion lungo corso Italia. L’incidente si è verificato nel cuore della cittadina, mentre la vittima stava attraversando la carreggiata. L’impatto è stato fatale e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.La scena si è consumata davanti a diverse persone che in quel momento si trovavano nella zona, caratterizzata da un intenso passaggio di veicoli e pedoni. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: l’anziano è morto sul luogo dell’investimento.Accertamenti affidati alle forze dell’ordineDopo l’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. L’area è stata delimitata per consentire lo svolgimento degli accertamenti e permettere agli operatori di lavorare in sicurezza.Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarendo le circostanze dell’investimento e la posizione del mezzo pesante al momento dell’impatto. Al momento, gli elementi disponibili non consentono di stabilire ulteriori dettagli sulla dinamica.