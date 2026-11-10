L'INCIDENTE La moto si spezza in due, muore 19enne a Ponticelli

il motociclo condotto dal diciannovenne è entrato in collisione con una vettura di piccole dimensioni

Un giovane di appena 19 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale avvenuto in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Il ragazzo viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata quando si è scontrato con un’automobile. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasferimento d’urgenza in ospedale, le ferite riportate si sono rivelate fatali.La collisione durante una svoltaLa prima ricostruzione dell’accaduto è stata fornita dalla Polizia Locale di Napoli, intervenuta sul posto con una pattuglia coordinata dalla Centrale Operativa. Stando agli elementi raccolti finora, il motociclo condotto dal diciannovenne è entrato in collisione con una vettura di piccole dimensioni, guidata da un ragazzo di vent’anni.L’automobile, secondo quanto riferito dagli agenti, stava effettuando una svolta a sinistra per raggiungere una strada laterale. Proprio durante questa manovra si sarebbe verificato l’impatto con la moto. Dopo lo scontro iniziale, il mezzo a due ruote ha continuato la sua traiettoria, andando infine a urtare un palo della pubblica illuminazione.Moto distrutta, il giovane sbalzato a distanzaLa dinamica ha avuto conseguenze particolarmente drammatiche. La forza dell’urto ha spezzato il motociclo in due parti, mentre il conducente è stato scaraventato a diversi metri dal punto dell’impatto.Il diciannovenne è stato raggiunto dai sanitari e accompagnato in codice rosso all’Ospedale del Mare. Le condizioni erano gravissime e, nonostante le cure ricevute, il giovane è morto successivamente per le lesioni riportate nell’incidente.Veicoli sequestrati, verifiche in corsoGli investigatori della Polizia Locale stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione le circostanze dello schianto e ricostruire le responsabilità. Sono previste verifiche documentali e tossicologiche. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro penale, in applicazione dell’articolo 354 del Codice di procedura penale, così da conservarli a disposizione degli ulteriori esami tecnici.Il procedimento viene seguito nell’ambito dell’ipotesi di omicidio stradale, prevista dall’articolo 589-bis del Codice penale. Si tratta della fattispecie che riguarda la morte causata per colpa in conseguenza della violazione delle norme che regolano la circolazione. Saranno gli accertamenti a stabilire l’esatta sequenza dei fatti e gli eventuali profili di responsabilità.