L'INCHIESTA Vertici Asl Napoli 3 e Soresa verso la sospensione

Il provvedimento di sospensione sarà portato all’esame della Giunta nella prossima riunione

Cambio al vertice dell’Asl Napoli 3 Sud dopo il coinvolgimento del direttore generale nell’inchiesta della Procura di Napoli relativa a Soresa. La Regione Campania procederà alla sospensione del manager e affiderà temporaneamente la conduzione dell’azienda sanitaria a un commissario. L’annuncio è arrivato dal presidente Roberto Fico, intervenuto durante una seduta del Consiglio regionale.Il provvedimento di sospensione sarà portato all’esame della Giunta nella prossima riunione. Parallelamente, l’amministrazione regionale ha già avviato l’iter per arrivare alla decadenza dall’incarico e alla risoluzione del rapporto con il direttore generale.Avviata la procedura per la decadenzaNel suo intervento, Fico ha precisato che il procedimento seguirà le disposizioni previste dalla legge e garantirà al dirigente la possibilità di esercitare il diritto al contraddittorio. Il governatore ha inoltre ricordato che la nomina era stata confermata nell’agosto del 2025 dalla precedente amministrazione regionale.La scelta, ha spiegato il presidente, non equivale a una valutazione sulle eventuali responsabilità penali, che restano di esclusiva competenza della magistratura. «Le responsabilità penali le accerteranno i giudici», ha sottolineato, distinguendo il percorso amministrativo avviato dalla Regione dagli accertamenti giudiziari in corso.«La sanità deve garantire imparzialità e trasparenza»A motivare l’intervento dell’amministrazione regionale è soprattutto la necessità di tutelare la credibilità delle istituzioni sanitarie. Secondo Fico, un settore particolarmente sensibile come quello della salute pubblica deve poter assicurare ai cittadini la percezione e la garanzia di una gestione corretta, autonoma e orientata all'efficienza.Il presidente ha quindi ribadito che, indipendentemente dagli sviluppi dell’indagine, la Regione ritiene opportuno sospendere il direttore generale per tutta la durata del procedimento amministrativo. La misura sarà formalizzata dalla Giunta nella prossima seduta.La guida dell’azienda passerà a un commissarioPer evitare ripercussioni sull’attività dell’Asl Napoli 3 Sud, la Regione individuerà un commissario tra i professionisti inseriti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie.L’obiettivo dichiarato è garantire continuità nella gestione di una struttura che assicura servizi a un territorio molto esteso, evitando rallentamenti nell’erogazione delle prestazioni e possibili interferenze nell’attività amministrativa. Fico ha insistito sulla necessità che l’azienda possa contare su una guida pienamente legittimata, così da proseguire il proprio lavoro senza interruzioni e in condizioni di autonomia.