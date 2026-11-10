IL RITROVAMENTO Scoperti oltre 200 ordigni nell'Agro, erano tra le case

circa cinque chilogrammi di polvere da sparo e diversi componenti

La Guardia di Finanza ha trovato oltre cinque chilogrammi di polvere da sparo e attrezzature per realizzare altri manufatti. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di produzione e detenzione di esplosivi. L’attività abusiva si svolgeva in un casolare, mentre parte del materiale era nascosta in un terreno vicino alle abitazioni.Un’attività clandestina dedicata alla fabbricazione e alla conservazione di ordigni esplosivi è stata individuata a Siano, nel Salernitano. I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cava de’ Tirreni hanno scoperto un laboratorio pirotecnico abusivo allestito all’interno di un casolare situato in un complesso residenziale. L’operazione ha portato all’arresto di un uomo, accusato di produzione e detenzione di materiale esplosivo.Il bilancio del sequestro è rilevante: le Fiamme Gialle hanno recuperato 202 ordigni artigianali, circa cinque chilogrammi di polvere da sparo e diversi componenti che, secondo gli accertamenti, sarebbero stati utilizzati per confezionare altri manufatti potenzialmente pericolosi.Polvere da sparo nascosta nel terreno adiacenteIl materiale non era concentrato in un unico ambiente. Il casolare sarebbe stato utilizzato per costruire e custodire gli ordigni, mentre una parte della polvere da sparo era stata occultata in un terreno nelle immediate vicinanze.La presenza di un simile quantitativo di esplosivi in un'area abitata ha fatto emergere un problema particolarmente delicato sul piano della sicurezza. Secondo la valutazione dei finanzieri, la produzione e la conservazione dei manufatti in quel contesto avrebbero esposto a rischi elevati le persone residenti nel complesso, ignare della presenza del laboratorio.L’intervento della Guardia di FinanzaIl blitz è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari cavesi, nell’ambito delle attività coordinate dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. Al termine delle operazioni sono scattati l’arresto dell’uomo e il sequestro di tutto il materiale rinvenuto. L’indagato è assistito dall’avvocato Sonia Basile.Gli accertamenti dovranno ora contribuire a chiarire l’organizzazione dell’attività, le modalità di produzione degli ordigni e la loro eventuale destinazione.I controlli contro la fabbricazione illegaleL’intervento di Siano si inserisce nel più ampio lavoro di contrasto alla produzione e alla detenzione non autorizzata di esplosivi portato avanti dalla Tenenza di Cava de’ Tirreni. Negli ultimi mesi i militari hanno condotto diverse operazioni anche in altri ambiti, tra cui il traffico di stupefacenti e la commercializzazione di prodotti contraffatti.Tra i settori interessati dai controlli figurano anche i capi di abbigliamento con marchi falsificati e i giocattoli potenzialmente pericolosi. L’operazione nel complesso residenziale di Siano aggiunge un nuovo intervento a questa attività di vigilanza, con particolare attenzione ai rischi che la fabbricazione clandestina di esplosivi può comportare per la collettività.