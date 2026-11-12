L'INTERVENTO Atti osceni nel parcheggio del pub: fermati tre uomini

L'attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata su un continuo movimento di persone e su comportamenti ritenuti compatibili con appuntamenti organizzati nell'area

Tre uomini sono stati sorpresi dalla Polizia Locale mentre, secondo quanto contestato, compivano atti osceni in un'area di parcheggio nei pressi di un pub e di una paninoteca, a breve distanza dal centro commerciale Le Porte di Napoli, ad Afragola. Per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà all'autorità giudiziaria.L'intervento è avvenuto nella zona dell'ex Ipercoop, un'area frequentata quotidianamente anche da famiglie e bambini. Proprio la vicinanza con attività commerciali e luoghi di ritrovo ha spinto gli agenti a intensificare la sorveglianza, con l'obiettivo di verificare quanto segnalato e impedire comportamenti contrari alla pubblica decenza negli spazi aperti al pubblico.Gli appostamenti e i controlli della Polizia LocaleLe attività sono state coordinate dal comandante Antonio Piricelli, che ha predisposto servizi mirati anche con personale in borghese. Gli agenti hanno monitorato i punti ritenuti più sensibili, dove, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbero verificati incontri in diversi momenti della giornata.L'attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata su un continuo movimento di persone e su comportamenti ritenuti compatibili con appuntamenti organizzati nell'area. In alcuni casi, gli incontri sarebbero proseguiti in zone riparate dalla presenza di automobili e dalle siepi che delimitano gli spazi esterni dei centri commerciali.I tre individuati vicino alla paninotecaDurante uno dei servizi, i caschi bianchi avrebbero notato alcune persone appartate dietro veicoli parcheggiati, nei pressi di un esercizio frequentato anche da genitori con figli. Gli accertamenti successivi hanno portato a individuare tre uomini, che sarebbero stati sorpresi mentre compivano atti osceni in luogo pubblico.I tre sono stati identificati sul posto. Dopo gli adempimenti previsti, gli agenti li hanno denunciati in stato di libertà per le condotte contestate. Sarà ora l'autorità giudiziaria a valutare gli elementi raccolti e gli eventuali profili di responsabilità.Verifiche anche in altre aree della cittàQuello dell'ex Ipercoop non sarebbe un episodio isolato. La Polizia Locale aveva già effettuato interventi per comportamenti analoghi in altre zone di Afragola, in particolare nei pressi dei parcheggi dei punti vendita Ikea e Leroy Merlin.Il comando prosegue quindi con i controlli nelle aree individuate, concentrando l'attività soprattutto nei luoghi pubblici dove la presenza di famiglie e minori rende necessario verificare eventuali condotte che possano violare le norme sulla pubblica decenza.