I RICOVERI Dodici persone intossicate dai funghi

erano stati scambiati per chiodini, ma gli accertamenti hanno individuato la presenza di Amanita phalloides

Quattro pazienti sono stati trasferiti d’urgenza a Roma dopo aver mangiato Amanita phalloides, confusa con i comuni chiodini. La Asl richiama l’attenzione sui rischi legati al consumo di specie tossiche e sulla corretta preparazione dei funghi commestibili.È emergenza intossicazioni da funghi nella provincia di Frosinone. Negli ultimi giorni la rete di sorveglianza micologica della Asl ha rilevato cinque episodi distinti, per un totale di dodici persone coinvolte. Tra i casi segnalati, alcuni hanno presentato condizioni cliniche particolarmente preoccupanti, tanto da rendere necessario il trasferimento dei pazienti in strutture ospedaliere della Capitale.L’episodio più recente e delicato riguarda quattro persone che, dopo aver consumato funghi durante il pranzo, hanno accusato sintomi riconducibili all’ingestione di una specie altamente velenosa. I funghi erano stati scambiati per chiodini, ma gli accertamenti hanno individuato la presenza di Amanita phalloides, una delle specie più pericolose.Per tutti e quattro è stato disposto il trasferimento urgente da Frosinone verso due importanti strutture sanitarie romane: il Policlinico Gemelli e il Policlinico Umberto I. La decisione è stata presa in considerazione della gravità del quadro clinico e dei rischi associati alla sostanza tossica ingerita.Il pericolo delle amatossine: possibili conseguenze sul fegatoL’Amanita phalloides contiene amatossine, composti che possono provocare lesioni molto serie al fegato. Nei casi più gravi l’intossicazione può evolvere verso un’insufficienza epatica, con conseguenze anche potenzialmente letali.Il pericolo è legato anche alla possibilità di confondere questa specie con funghi comunemente raccolti e consumati. Un errore di identificazione, dunque, può trasformare un pasto in un’emergenza sanitaria, rendendo indispensabili una diagnosi tempestiva e l’intervento dei medici.A richiamare l’attenzione sulla situazione è stata la dottoressa Immacolata Verdicchio, che ha sottolineato il ruolo del servizio micologico dell’azienda sanitaria. La rapidità con cui vengono riconosciute le specie responsabili delle intossicazioni permette infatti di orientare gli interventi clinici e individuare le misure di supporto più adeguate.Un altro caso grave già nei giorni precedentiL’allarme non riguarda soltanto i quattro pazienti trasferiti a Roma. Già domenica, infatti, si era verificato un episodio caratterizzato da un quadro clinico particolarmente critico, associato al consumo di due specie: Entoloma sinuatum e Armillaria mellea, quest’ultima non sottoposta a un trattamento corretto prima di essere mangiata.L’Armillaria mellea è conosciuta comunemente come chiodino, oppure famigliola, ed è una varietà diffusa sulle tavole. Proprio per questa specie, tuttavia, la preparazione richiede una precauzione precisa: prima del consumo è obbligatorio procedere alla bollitura e successivamente eliminare completamente l’acqua utilizzata.Non si tratta di un passaggio facoltativo né di una semplice indicazione culinaria. Entrambe le operazioni sono necessarie per ridurre il rischio di disturbi gastrointestinali legati al consumo dei chiodini.Raccolta e preparazione, l’invito alla prudenzaI casi registrati nel Frusinate riportano al centro il tema della sicurezza nella raccolta e nel consumo dei funghi spontanei. La somiglianza tra specie commestibili e varietà tossiche può rendere difficile il riconoscimento anche a chi frequenta abitualmente boschi e aree di raccolta.La raccomandazione è quindi di non consumare funghi quando la loro identificazione non è certa e di rivolgersi ai servizi micologici competenti per una verifica. Anche le specie considerate commestibili devono essere preparate rispettando le procedure previste: nel caso dei chiodini, in particolare, bollitura preventiva e rimozione dell’acqua di cottura sono indispensabili.Le dodici persone coinvolte nei cinque episodi rappresentano un richiamo concreto alla necessità di non sottovalutare i rischi. Di fronte a un possibile errore nella raccolta o nella preparazione, la tempestività nel riconoscere l’intossicazione e rivolgersi ai servizi sanitari può fare la differenza.