LA PAURA Scoperto ordigno bellico nei Paesi Vesuviani

Una volta individuato il residuato, la zona interessata è stata transennata per impedire l'accesso e mantenere le persone a distanza

Un ritrovamento inatteso ha fatto scattare le misure di sicurezza nella serata di ieri a Torre del Greco. Durante le attività di una ditta impegnata in lavori nella zona di via Sotto ai Camaldoli è stato individuato un ordigno bellico che, secondo le prime valutazioni, potrebbe risalire alla Seconda guerra mondiale.La scoperta è avvenuta intorno alle 19. A comunicarla è stato il sindaco Luigi Mennella attraverso i propri canali social, informando la cittadinanza delle operazioni avviate subito dopo il rinvenimento.Area delimitata e sorvegliata durante la notteUna volta individuato il residuato, la zona interessata è stata transennata per impedire l'accesso e mantenere le persone a distanza. Gli agenti della Polizia municipale hanno garantito un presidio continuativo già nel corso della notte, così da vigilare sull'area in attesa delle successive operazioni.La gestione dell'emergenza è stata inizialmente coordinata dalla Prefettura di Napoli. In una fase successiva il coordinamento è passato alla Protezione civile della Regione Campania, chiamata a seguire gli interventi necessari per mettere in sicurezza il manufatto.Atteso l'intervento degli artificieri dell'EsercitoIl prossimo passaggio è affidato agli specialisti dell'Esercito, attesi sul luogo del ritrovamento per esaminare l'ordigno e stabilire come procedere. Saranno gli artificieri a valutare le modalità più sicure per il recupero e il trasferimento del residuato in un'area idonea.Solo dopo queste operazioni si potrà procedere al brillamento controllato dell'ordigno. Tempi e modalità dell'intervento dipenderanno dalle valutazioni tecniche degli specialisti, mentre l'area resterà sottoposta alle misure di sicurezza predisposte dopo la scoperta.