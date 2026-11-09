L'ORGANIZZAZIONE Portavano badanti dall'estero per tenerle segregate in casa

Oltre 170 donne, in prevalenza moldave, sarebbero state reclutate all'estero e trasferite in Italia con la promessa di un lavoro regolare

Oltre 170 donne, in prevalenza moldave, sarebbero state reclutate all'estero e trasferite in Italia con la promessa di un lavoro regolare come badanti. Una volta arrivate nella provincia di Cosenza, sarebbero state costrette a lavorare in condizioni di grave sfruttamento, con turni che potevano arrivare fino a 24 ore al giorno, libertà personale limitata e retribuzioni ridotte. Sette persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.Il blitz tra Calabria e RomaniaL'operazione è scattata questa mattina nei comuni di Rose e Rende e, contemporaneamente, in Romania. I carabinieri del Reparto operativo del Comando per la tutela del lavoro hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda.All'attività hanno partecipato anche i militari del Gruppo tutela lavoro di Napoli e del Comando provinciale di Cosenza. Per raggiungere le persone localizzate all'estero è stato determinante il supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), che ha attivato la rete Enfast, il network europeo specializzato nella ricerca e nella cattura di ricercati.La presunta organizzazione e i ruoli degli indagatiAl centro dell'inchiesta ci sarebbe un'organizzazione che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe gestito un sistema di reclutamento e trasferimento di lavoratrici straniere attraverso una fittizia agenzia di collocamento.In carcere sono finiti una coppia di coniugi, un cittadino italiano e una donna moldava, indicati dagli investigatori come promotori e gestori di fatto dell'attività. La custodia cautelare in carcere è stata disposta anche per altri quattro cittadini stranieri, titolari e autisti di una società rumena di trasporti internazionali. Questi ultimi, individuati all'estero, sono stati raggiunti attraverso la collaborazione tra le autorità di polizia dei diversi Paesi.Per una terza donna, cittadina moldava e nuora della coppia, sono stati disposti invece gli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe collaborato nell'accoglienza delle lavoratrici e nella gestione logistica delle persone reclutate.Donne segregate e costrette a lavorare senza riposoIl meccanismo contestato avrebbe coinvolto più di 170 donne, prevalentemente provenienti dalla Moldavia, reclutate all'estero e introdotte illegalmente in Italia. La maggior parte sarebbe stata destinata al lavoro domestico e all'assistenza agli anziani, mentre in alcuni casi le lavoratrici sarebbero state impiegate anche nel settore della ristorazione nella provincia di Cosenza.Le condizioni di lavoro descritte dagli inquirenti delineerebbero un quadro di pesante sfruttamento. Le donne sarebbero state costrette a prestare servizio nelle abitazioni per turni estremamente prolungati, anche continuativi, fino a 24 ore su 24. In alcuni casi, secondo l'accusa, sarebbero state private della libertà di movimento e trattenute negli ambienti di lavoro, mentre le somme riconosciute come retribuzione sarebbero state decurtate.Le accuse e i sequestriI sette indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato da più circostanze, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato e autoriciclaggio.L'esecuzione delle misure cautelari è stata accompagnata da attività di sequestro. L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Catanzaro, punta a ricostruire l'intera rete organizzativa, i canali utilizzati per trasferire le lavoratrici e il sistema economico che avrebbe sostenuto il presunto sfruttamento.Le contestazioni dovranno ora essere sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento. Per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.