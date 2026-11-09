LA VIOLENZA La prof prende a martellate e accoltella il marito

Una discussione domestica degenerata in pochi istanti in una violenta aggressione, con un uomo ferito gravemente e la moglie arrestata

Violenta aggressione in via Conforti, nel rione Medaglie d'Oro. L'uomo, 59 anni, è stato colpito con un oggetto pesante e ferito con un coltello. Ricoverato con una frattura cranica e prognosi riservata, è stato sottoposto alle cure dei medici. La donna, 56 anni, è stata condotta in carcere.Una discussione domestica degenerata in pochi istanti in una violenta aggressione, con un uomo ferito gravemente e la moglie arrestata. È quanto accaduto nella tarda mattinata di domenica in via Conforti, a Marcianise, nel cuore del rione Medaglie d'Oro, conosciuto da molti residenti anche come «Macello».Erano da poco passate le 11 quando all'interno di un'abitazione sono state udite urla e rumori particolarmente forti. Le grida hanno attirato l'attenzione dei vicini, alcuni dei quali sono scesi in strada per capire cosa stesse succedendo. Anche i familiari si sono precipitati sul posto, trovandosi davanti a una situazione estremamente grave.All'interno dell'appartamento una coppia, residente da tempo nella zona, era stata protagonista di una lite culminata con il ferimento del marito. L'uomo, F.M., che compirà 59 anni il prossimo aprile, è stato trovato a terra con il capo sanguinante e una ferita a un braccio.L'aggressione e la corsa in ospedaleSecondo la ricostruzione riportata, a colpire il cinquantottenne sarebbe stata la moglie, A.M., 56 anni. La donna lo avrebbe raggiunto alla testa con un oggetto particolarmente pesante, descritto come simile a un martello, provocandogli una profonda lesione. Successivamente sarebbe stato utilizzato anche un coltello, con il quale l'uomo sarebbe stato ferito al braccio, fortunatamente in maniera superficiale.L'allarme lanciato dai presenti ha portato sul posto gli agenti del commissariato di Marcianise e un'ambulanza del 118. Le condizioni dell'uomo hanno richiesto un trasferimento urgente in ospedale: dopo il primo passaggio al pronto soccorso di Marcianise, il paziente è stato accompagnato a Caserta per ricevere ulteriori cure.Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, oltre alle ferite da taglio, anche una frattura cranica. Per la gravità del quadro clinico è stato disposto il ricovero con prognosi riservata.La moglie è stata invece accompagnata negli uffici del commissariato per essere ascoltata dagli investigatori. Successivamente è stata trasferita in carcere con l'accusa di tentato omicidio.Una coppia conosciuta in città e una separazione in corsoLa vicenda ha suscitato particolare impressione a Marcianise anche per il profilo dei protagonisti. I due coniugi sono entrambi insegnanti nelle scuole dell'infanzia, in due comuni vicini, e sono conosciuti da tempo nella comunità locale.Dalle testimonianze raccolte emergerebbe un periodo di difficoltà nella relazione, con una separazione legale che sarebbe stata ormai in fase di definizione. Tuttavia, alcuni residenti riferiscono di averli visti passeggiare insieme soltanto pochi giorni prima dell'aggressione. Un particolare che rende ancora più difficile, per chi li conosce, comprendere cosa possa essere accaduto tra le mura domestiche.In passato la coppia aveva gestito un negozio di elettronica in viale Kennedy. Con la pandemia era arrivata la decisione di chiudere l'attività commerciale e dedicarsi all'insegnamento, valorizzando un percorso di studi e formazione portato avanti nel tempo.Negli anni precedenti, prima di tornare stabilmente a Marcianise, entrambi avevano lavorato a Roma, affrontando anche lunghi spostamenti e sacrifici legati alla vita da pendolari. Una scelta maturata in una fase in cui i due figli erano cresciuti e diventati ormai maggiorenni.La comunità sotto choc, attesa per le condizioni dell'uomoLa notizia si è rapidamente diffusa nel quartiere, lasciando increduli i residenti. In molti si interrogano sulle cause che possano aver portato a una simile esplosione di violenza, mentre i familiari dell'uomo attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e la possibilità che venga dimesso dall'ospedale.Sul fronte giudiziario, intanto, i legali della donna stanno lavorando a una richiesta di riesame, con l'obiettivo di ottenere una misura cautelare alternativa alla detenzione in carcere.Restano da chiarire nel dettaglio le circostanze che hanno preceduto l'aggressione e la sequenza degli eventi all'interno dell'abitazione. Gli accertamenti degli investigatori e gli sviluppi giudiziari dovranno contribuire a ricostruire quanto accaduto in quei momenti, trasformando una domenica mattina in una vicenda che ha profondamente scosso Marcianise.