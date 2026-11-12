IL CASO Perse il bimbo e non fece la disdetta della visita: multata

La storia è stata raccontata dal giornalista Enzo Costanza e ripresa da Fanpage.it

Una richiesta di pagamento da poco più di quaranta euro ha riportato una donna di Avellino a uno dei momenti più dolorosi della sua vita. L'avviso, arrivato in questi giorni tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione, riguarda un'ecografia ginecologica prenotata nel 2021 e mai effettuata. La prestazione risultava non disdetta e, per questo motivo, è stata applicata una sanzione.Dietro quella mancata presentazione, però, non c'era una dimenticanza. Nel giorno fissato per l'esame, la donna si trovava proprio all'ospedale Moscati, ricoverata dopo aver perso il bambino che portava in grembo. Era all'ottavo mese di gravidanza e, mentre avrebbe dovuto sottoporsi all'ecografia, stava affrontando l'emergenza che si sarebbe conclusa con un parto naturale e la morte del figlio.La storia è stata raccontata dal giornalista Enzo Costanza e ripresa da Fanpage.it. La comunicazione ricevuta a distanza di cinque anni ha riaperto una ferita che la donna pensava di non dover rivivere attraverso una procedura amministrativa.«Ero in sala operatoria, come potevo disdire?»Nel suo racconto, la madre ricostruisce quelle ore drammatiche. Il bambino, secondo quanto riferito, era morto in utero tra il settimo e l'ottavo mese di gestazione, in seguito a diversi infarti placentari. Proprio nella giornata in cui era previsto il controllo ecografico, la donna aveva dovuto recarsi al pronto soccorso e affrontare il ricovero.La gravidanza si era conclusa con un parto naturale nella stessa struttura sanitaria. In quelle condizioni, spiega, non avrebbe potuto occuparsi di telefonate o procedure per annullare un appuntamento. Era convinta, inoltre, che il personale del reparto che l'aveva presa in carico avrebbe comunicato agli uffici competenti l'impossibilità di effettuare l'esame.Da qui la sua incredulità davanti alla richiesta di pagamento: «Come è possibile che l'ospedale non abbia comunicato a quelli della visita che io ero di sopra a piangere mio figlio?», si domanda.La donna precisa che la questione non riguarda soltanto l'importo richiesto. A pesare è soprattutto il fatto di dover ripercorrere, dopo anni, una vicenda familiare dolorosissima per contestare una prestazione che non poteva materialmente effettuare. Nel suo sfogo ricorda anche gli atti di nascita e di morte del bambino e il funerale affrontato dopo il parto.La sanzione e il problema delle comunicazioni tra ufficiLa somma indicata nell'avviso è di 40,99 euro. La donna sostiene che avrebbe pagato senza esitazioni se avesse semplicemente mancato l'appuntamento, ma ritiene ingiusto essere chiamata a rispondere di una mancata disdetta mentre era ricoverata nella stessa città ospedaliera per un'emergenza ostetrica.Il punto sollevato riguarda anche il funzionamento delle comunicazioni interne alla struttura: secondo la sua ricostruzione, il reparto avrebbe dovuto segnalare che la paziente non poteva raggiungere l'ambulatorio perché impegnata in un ricovero urgente. La donna contesta quindi che l'omessa cancellazione possa essere imputata a lei, considerato il contesto in cui si era verificata.L'inchiesta sulle visite non disdette e le liste d'attesaIl caso si inserisce nella più ampia polemica sulle richieste di pagamento inviate in Campania per visite ed esami prenotati e poi non effettuati senza una formale disdetta. Le comunicazioni riguardano anche prestazioni risalenti al 2016 e hanno coinvolto numerosi utenti.Sulla gestione delle mancate disdette è stata avviata un'indagine della Corte dei Conti, come riferito da Fanpage.it. Tra gli aspetti al vaglio della magistratura contabile ci sono anche le possibili ricadute sulle liste d'attesa: un appuntamento lasciato inutilizzato senza essere annullato impedisce, infatti, che quello spazio venga assegnato a un altro paziente.Nell'ambito degli accertamenti sarebbero emersi anche casi di persone che avrebbero prenotato ripetutamente visite, fino a dieci volte, senza presentarsi e senza revocare gli appuntamenti. La normativa prevede sanzioni proprio per scoraggiare questo comportamento e limitare gli sprechi di risorse del servizio sanitario.Tra il diritto alla disdetta e le difficoltà dei pazientiAccanto agli abusi, tuttavia, esistono situazioni molto diverse, nelle quali la mancata cancellazione può dipendere da circostanze eccezionali o da difficoltà concrete. I tempi lunghi per ottenere una prestazione, le condizioni di emergenza, i problemi nel contattare le aziende sanitarie e nel far registrare una rinuncia sono elementi che complicano il quadro.A questo si aggiungono le limitazioni introdotte durante la pandemia, quando l'accesso agli ospedali era sottoposto a regole particolarmente rigide. Anche la vicenda della donna ricoverata al Moscati risale al 2021, in un periodo segnato dalle restrizioni legate al Covid.La sua storia pone dunque una questione che va oltre il valore economico della sanzione: come distinguere chi lascia inutilizzato un appuntamento senza giustificazione da chi, invece, non ha potuto disdirlo per un'emergenza sanitaria? E soprattutto, quali procedure devono garantire che le informazioni già presenti all'interno di un ospedale arrivino agli uffici che gestiscono le prenotazioni?Per la donna, la richiesta da 40,99 euro non è soltanto un avviso amministrativo: è il richiamo improvviso a un lutto e a un giorno che avrebbe voluto non dover più rivivere. La sua contestazione riguarda proprio questo: non essere stata in grado di annullare una visita mentre stava affrontando la perdita del figlio nella stessa struttura che avrebbe dovuto effettuare l'esame.