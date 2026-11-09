L'INCIDENTE Auto nel canale, muore 36enne

Restano da chiarire le ragioni per cui il conducente non sia riuscito a interrompere la marcia prima della fine della strada

Una notte di pioggia intensa si è trasformata in tragedia a Scalea, dove Roberto Ponzo, 36 anni, ha perso la vita dopo essere finito con la propria automobile nel canale Tirello. La vittima, originaria di Sapri e residente a Lauria, viaggiava a bordo di una Fiat Panda bianca quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, terminando la corsa nel corso d'acqua.Il drammatico episodio si è verificato intorno all'una, mentre sulla cittadina tirrenica si stava abbattendo un forte temporale. Le precipitazioni abbondanti avevano fatto aumentare il livello dell'acqua nel canale, dove i soccorritori hanno successivamente individuato la vettura capovolta.La ricostruzione dell'incidente: l'auto avrebbe superato una barrieraLa dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il trentaseienne avrebbe percorso viale Europa a velocità sostenuta. Giunto all'intersezione con viale Mediterraneo, in corrispondenza della statale 18, avrebbe proseguito lungo la strada fino al suo termine.In prossimità della Torre Talao e della struttura alberghiera che porta lo stesso nome, la carreggiata è delimitata da un'inferriata. L'ipotesi attualmente presa in considerazione è che la Fiat Panda abbia oltrepassato la barriera, precipitando nel canale Tirello da un'altezza di circa tre metri. Nell'impatto con l'acqua e il fondo del corso d'acqua, l'automobile si è ribaltata.Restano da chiarire le ragioni per cui il conducente non sia riuscito a interrompere la marcia prima della fine della strada. Le condizioni meteorologiche, con pioggia particolarmente intensa e il canale ingrossato, costituiscono elementi importanti nel quadro degli accertamenti, ma sarà necessario verificare ogni aspetto della vicenda.I soccorsi e il recupero del corpoL'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Scalea, dei vigili del fuoco del distaccamento locale e del personale sanitario del 118. Le operazioni di recupero si sono rivelate necessarie per raggiungere il veicolo finito nel canale.Sono stati proprio i vigili del fuoco a recuperare il corpo del giovane, ormai privo di vita. Successivamente, il servizio funebre Tarallo ha provveduto alla ricomposizione della salma.Disposta l'autopsia: accertamenti anche sulle telecamereIl magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico, ritenuto necessario per approfondire le circostanze della morte. Il corpo di Roberto Ponzo è stato trasferito nella notte a Catanzaro, dove saranno svolti gli accertamenti medico-legali.Parallelamente proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire con precisione le fasi dell'incidente. Tra gli elementi che potrebbero contribuire a fare chiarezza c'è anche l'eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona: le immagini, se disponibili, potrebbero fornire indicazioni sul percorso seguito dall'auto e sugli istanti precedenti alla caduta nel canale.La tragedia ha spezzato la vita di un uomo di appena 36 anni. Saranno gli esiti dell'autopsia e le verifiche investigative a consentire di definire con maggiore certezza cosa sia accaduto nella notte a Scalea.