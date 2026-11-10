L'OPERAZIONE La polizia metropolitana recupera due veicoli rubati

Una Lancia Y rubata a Salerno sarebbe stata rimessa in circolazione con targhe spagnole contraffatte

Operazione della Polizia Metropolitana attraverso il Nucleo Investigativo Speciale Ambientale, coordinato dalla comandante Lucia Rea. Una Lancia Y rubata a Salerno sarebbe stata rimessa in circolazione con targhe spagnole contraffatte. Due persone sono state denunciate.Due veicoli sono finiti sotto sequestro nell’ambito di un’attività di controllo condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli. L’intervento, realizzato dagli agenti del Nucleo Investigativo Speciale Ambientale (Nisa), ha interessato due diverse zone della città: Ponticelli e Porta Capuana.Nel primo caso è stato individuato un motociclo Honda SH dotato di targa italiana. Il secondo mezzo, una Lancia Y, è stato invece rintracciato nell’area di Porta Capuana. Dagli accertamenti è emerso che l’automobile era stata rubata a Salerno e che a Napoli circolava con targhe spagnole risultate false.Al termine delle verifiche, due persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria. Saranno gli ulteriori approfondimenti investigativi a chiarire le rispettive responsabilità e a ricostruire la provenienza dei mezzi.La contraffazione per nascondere l’origine dei veicoliL’operazione ha riportato l’attenzione su un sistema utilizzato per rendere nuovamente commerciabili automobili e motocicli di provenienza illecita. Dopo il furto, i mezzi possono essere sottoposti a interventi di alterazione che riguardano gli elementi identificativi e i documenti necessari alla circolazione.Tra le pratiche segnalate figurano la modifica dei numeri di telaio, la contraffazione delle targhette identificative e la produzione di documentazione irregolare. L’obiettivo è far apparire regolare un veicolo rubato, rendendone più difficile l’identificazione durante i controlli e favorendone l’immissione nel mercato.Gli accertamenti affidati all’Autorità giudiziariaL’attività è stata svolta dal Nisa, coordinato dalla comandante Lucia Rea. I due sequestri rappresentano gli esiti più recenti degli accertamenti sulle possibili filiere di riciclaggio e commercializzazione di veicoli di origine illecita.Le indagini proseguiranno ora sotto il coordinamento dell’Autorità giudiziaria, chiamata a verificare le circostanze emerse e a definire la posizione delle persone denunciate.