CORRUZIONE L'incontro per "i pacchi", la foto del presidente Soresa

L’attività investigativa ha riguardato diverse procedure di affidamento, tra cui la gara per il noleggio delle barelle destinata alle aziende sanitarie campane

Un articolato sistema di intercettazioni e accertamenti tecnici avrebbe consentito agli investigatori di ricostruire contatti, incontri e presunti accordi al centro dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sugli appalti pubblici tra Soresa e alcuni Comuni dell’area vesuviana. L’indagine, coordinata dai magistrati Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano, con il procuratore aggiunto Sergio Ferrigno, ha coinvolto anche Tommaso Casillo, presidente del consiglio di amministrazione della società regionale, attualmente in carcere per disposizione del gip.L’attività investigativa ha riguardato diverse procedure di affidamento, tra cui la gara per il noleggio delle barelle destinata alle aziende sanitarie campane e quella per la gestione dei rifiuti a Somma Vesuviana. Per entrambe, secondo la ricostruzione accolta dal giudice nell’ordinanza cautelare, emergerebbero gravi indizi a carico di Casillo in relazione alle ipotesi di corruzione e turbata libertà degli incanti. Il gip ha tuttavia escluso l’aggravante dell’agevolazione del clan e non ha riconosciuto, allo stato, gravi indizi per altre tre contestazioni formulate dalla Procura.Un’indagine basata su intercettazioni e controlli tecnologiciPer ricostruire i rapporti tra i soggetti coinvolti, gli inquirenti hanno fatto ricorso a strumenti investigativi differenti. Tra questi figurano i captatori informatici, i cosiddetti trojan, installati sui dispositivi telefonici per consentire il monitoraggio delle comunicazioni e delle attività, oltre alle intercettazioni ambientali realizzate in locali e all’interno di veicoli attraverso apparecchiature audio e video.L’attività è stata affiancata dalle tradizionali intercettazioni telefoniche e dal monitoraggio delle comunicazioni telematiche, comprese quelle attraverso WhatsApp e le videochiamate. Gli investigatori hanno inoltre utilizzato il tracciamento Gps e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.A completare il quadro ci sono stati sequestri di documenti e atti amministrativi, insieme a perquisizioni effettuate in abitazioni e uffici. Un insieme di acquisizioni che, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe permesso di seguire l’evoluzione delle procedure e i rapporti tra amministratori, funzionari e imprenditori.La gara da 23,8 milioni per il noleggio delle barelleUno dei capitoli principali riguarda la procedura avviata da Soresa il 16 dicembre 2024 per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie della Campania. Il contratto comprendeva anche la manutenzione completa e la sanificazione delle attrezzature, con un valore complessivo stimato in 23,8 milioni di euro.Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il progetto sarebbe stato promosso all’interno della società regionale proprio da Casillo, che lo aveva inserito nella programmazione relativa al biennio 2024-2025. Il gip ritiene possibile che l’iniziativa fosse stata sollecitata dall’imprenditore di Volla Marco Langella.Quest’ultimo, insieme al padre Mario e al socio Pasquale Minervino, aveva già partecipato con il consorzio ML Sanity a una procedura analoga nel Lazio, aggiudicandosela nel 2021.Tra gli elementi esaminati dai magistrati figura anche una conversazione intercettata nella quale Casillo, parlando con alcuni collaboratori, avrebbe rivendicato la paternità dell’iniziativa: «Quella l'idea è stata proprio mia». Una frase che gli investigatori inseriscono nella ricostruzione del percorso che avrebbe portato alla pubblicazione della gara.