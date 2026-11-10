IL FURTO Svaligiata la casa del calciatore Izzo, ecco il ladro in azione

I ladri avrebbero portato via gioielli, orologi e denaro contante, approfittando delle ore notturne per introdursi nell'appartamento

Almeno due persone avrebbero fatto irruzione nell'appartamento dopo aver superato la recinzione di un complesso residenziale privato. Le telecamere hanno ripreso i movimenti dei sospettati: la Squadra Mobile sta analizzando le immagini per risalire alla loro identità.Un bottino dal valore stimato di circa 50mila euro e un'incursione avvenuta nel cuore della notte. È quanto denunciato da Armando Izzo, calciatore napoletano attualmente in forza all'Avellino, che ha subito un furto nella propria abitazione. I ladri avrebbero portato via gioielli, orologi e denaro contante, approfittando delle ore notturne per introdursi nell'appartamento e allontanarsi prima che qualcuno potesse intervenire.L'episodio si è verificato pochi minuti dopo la mezzanotte di lunedì. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, ad agire sarebbero state almeno due persone, riuscite a entrare nel complesso residenziale superando la recinzione esterna. Una volta raggiunto lo stabile, avrebbero avuto accesso all'abitazione del difensore, rovistando tra mobili e cassetti alla ricerca di oggetti di valore.La permanenza all'interno dell'appartamento sarebbe stata breve. Dopo aver raccolto la refurtiva, i responsabili si sarebbero allontanati senza attirare l'attenzione del personale di custodia.La denuncia presentata in QuesturaNel pomeriggio successivo al furto, Izzo si è recato negli uffici della Questura di via Medina per formalizzare la denuncia e fornire agli investigatori una ricostruzione dell'accaduto. Il calciatore era accompagnato dal proprio legale, l'avvocato Alfredo Capuano, e ha collaborato alla ricognizione degli oggetti sottratti, il cui valore complessivo è stato quantificato in circa cinquantamila euro.Sul caso lavorano gli investigatori della Squadra Mobile, diretta dal primo dirigente Mario Grassia. L'obiettivo è ricostruire ogni fase dell'incursione, individuare i responsabili e recuperare quanto portato via dall'abitazione.Le telecamere hanno ripreso i due sospettatiUn elemento importante per le indagini arriva dagli impianti di videosorveglianza installati all'interno del complesso. Le registrazioni mostrerebbero due individui mentre si muovono prima negli spazi comuni e successivamente sul pianerottolo dell'abitazione.Nelle immagini i sospettati appaiono particolarmente attenti a non rendersi riconoscibili: indossano giubbotti e cappellini con visiera abbassata, mantengono il capo rivolto verso il basso e cercano di evitare di mostrare il volto agli obiettivi delle telecamere.Nonostante questi accorgimenti, i filmati avrebbero conservato alcuni dettagli utili. Gli investigatori stanno esaminando caratteristiche fisiche come corporatura, altezza e andatura, nella speranza di ottenere elementi che possano contribuire all'identificazione dei due uomini. Le informazioni disponibili vengono confrontate con quelle presenti negli archivi delle forze dell'ordine, con particolare attenzione ai soggetti già conosciuti per reati contro il patrimonio.Accertamenti anche sulle telecamere della zonaIl lavoro degli investigatori non si limita alle registrazioni del condominio. Sono in corso verifiche anche sui sistemi di videosorveglianza pubblici presenti nell'area, che potrebbero aver ripreso i movimenti dei sospettati prima dell'ingresso nel complesso o durante la fuga.L'analisi dei diversi filmati potrebbe consentire di ricostruire il tragitto seguito dai responsabili e individuare un eventuale mezzo utilizzato per raggiungere il luogo del furto e allontanarsi successivamente.Resta da chiarire se i due abbiano agito autonomamente o se abbiano potuto contare sull'aiuto di altre persone. Al momento, il numero dei partecipanti e l'organizzazione del colpo sono aspetti ancora al vaglio degli inquirenti.Le indagini proseguono anche per individuare la possibile destinazione della refurtiva ed evitare che gioielli, orologi e contanti finiscano nel circuito della ricettazione. Per il momento non risultano persone identificate o fermate in relazione al furto.