LA TRAGEDIA Crolla solaio di un balcone, morto operaio di 42 anni

Tra gli elementi presenti sulla scena è stato notato anche un telo blu, che sarebbe stato sistemato probabilmente dallo stesso lavoratore prima dell'incidente

Si chiamava Alessandro Turiello, aveva 42 anni e avrebbe compiuto 43 anni il prossimo dicembre. È morto questa mattina nel quartiere Materdei, a Napoli, dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. A provocare la caduta sarebbe stato il cedimento del balcone sul quale si trovava. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

Il cedimento durante i lavori in via Imbriani

La tragedia si è consumata in via Matteo Renato Imbriani. L'uomo, operaio di nazionalità italiana, era impegnato in un intervento di manutenzione al terzo piano dell'edificio quando, secondo le prime ricostruzioni, il balcone sul quale stava lavorando avrebbe improvvisamente ceduto.

Dopo il crollo, la struttura è rimasta parzialmente sospesa, mentre l'operaio è precipitato nel vuoto. Tra gli elementi presenti sulla scena è stato notato anche un telo blu, che sarebbe stato sistemato probabilmente dallo stesso lavoratore prima dell'incidente, forse nell'ambito delle operazioni che stava svolgendo.

Inutili i soccorsi, sul posto i familiari

L'allarme ha portato sul luogo dell'incidente i sanitari del 118, ma per il 42enne non c'è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Poco dopo sono arrivati anche i parenti della vittima. La notizia della morte ha provocato momenti di profonda disperazione, con i familiari che hanno raggiunto la zona dell'incidente in lacrime.

Indagini della Polizia e sopralluogo della Procura

Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del crollo e verificare le condizioni in cui venivano eseguiti i lavori. Sarà necessario chiarire perché il balcone abbia ceduto e quali fossero le caratteristiche dell'intervento di manutenzione in corso.

Sul posto è arrivato anche il procuratore aggiunto di Napoli, Antonio Ricci, che coordina la sezione dell'ufficio inquirente dedicata al lavoro e alle colpe professionali.

L'inchiesta dovrà fare luce sulle cause del cedimento e sulle eventuali responsabilità, verificando il rispetto delle norme di sicurezza. La morte di Alessandro Turiello riporta l'attenzione sul tema degli incidenti nei luoghi di lavoro, mentre proseguono gli accertamenti per stabilire ogni circostanza della tragedia.