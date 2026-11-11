IL FURTO Si finge carabiniere e deruba Compro Oro

La vicenda ha avuto origine all’interno dell’esercizio commerciale

Si sarebbe presentato in un negozio di compro oro vestendo i panni di un appartenente alle forze dell’ordine, riuscendo così a ottenere la consegna di preziosi dal valore stimato di circa 50mila euro. Il piano, però, è stato interrotto prima che potesse allontanarsi definitivamente con il bottino. Un uomo di 33 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri a Castrovillari con l’accusa di truffa aggravata.La vicenda ha avuto origine all’interno dell’esercizio commerciale, dove il giovane avrebbe sfruttato una falsa qualifica istituzionale per guadagnarsi la fiducia della dipendente. A sostegno della propria versione avrebbe anche mostrato un tesserino risultato contraffatto.Il pretesto degli accertamenti sui gioielliSecondo la ricostruzione investigativa, il 33enne avrebbe spiegato alla commessa di dover effettuare verifiche urgenti su alcuni oggetti in oro, ipotizzando che potessero avere una provenienza illecita. Una circostanza presentata come legata a esigenze di servizio e che avrebbe indotto la lavoratrice a collaborare.Convinta di trovarsi davanti a un vero carabiniere, la dipendente gli avrebbe quindi affidato una busta contenente diversi monili. Una volta ottenuti i preziosi, l’uomo si sarebbe diretto verso la propria automobile, cercando di lasciare la zona con l’intera refurtiva.Il sospetto del maresciallo e il recupero del bottinoLa fuga è stata fermata dall’intervento di un maresciallo dell’Aliquota Radiomobile di Castrovillari. Il militare, che in quel momento non era in servizio, avrebbe notato comportamenti anomali nell’automobilista e deciso di intervenire. Dopo aver bloccato il veicolo, ha richiesto l’arrivo dei colleghi per gli ulteriori controlli.Le verifiche sul conducente e sulla vettura hanno permesso di ritrovare tutti i gioielli sottratti al negozio. Il valore complessivo della merce recuperata è stato stimato in circa 50mila euro. Nel corso delle operazioni è stato inoltre sequestrato il documento contraffatto che sarebbe stato utilizzato per simulare l’appartenenza all’Arma.Arresto e verifiche su possibili compliciAl termine degli accertamenti, svolti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, per il 33enne sono scattate le manette con l’accusa di truffa aggravata. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale del posto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.L’attività investigativa non si ferma all’identificazione dell’esecutore materiale. Gli inquirenti stanno infatti cercando di stabilire se il raggiro sia stato organizzato con l’aiuto di altre persone. Tra gli elementi da approfondire ci sono alcune telefonate che, secondo quanto emerso, potrebbero essere servite a fornire indicazioni e sostegno durante la messa in atto della truffa.La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.