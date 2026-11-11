FEMMINICIDIO Tucci: "Un mostro dentro mentre uccidevo Martina"

Le dichiarazioni dell'imputato hanno provocato una forte reazione emotiva nella famiglia di Martina, che ha lasciato l'aula in più momenti per la difficoltà di ascoltare il racconto

Nel corso della seconda udienza del processo per l'omicidio della 14enne di Afragola, l'ex fidanzato ha ricostruito alcuni momenti dell'aggressione e ha parlato di un vuoto di memoria sull'ultimo colpo. I genitori della ragazza hanno ascoltato il racconto, lasciando l'aula profondamente scossi.La ricostruzione di Alessio Tucci è tornata al centro del processo per la morte di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa il 26 maggio 2025 in un edificio abbandonato nei pressi dello stadio di Afragola. Nella seconda udienza davanti alla Corte di Assise di Napoli, il giovane, oggi diciassettenne, ha descritto le fasi dell'aggressione, ammettendo di aver colpito più volte la ragazza e di averne successivamente spostato il corpo.Tucci, che ha confessato il femminicidio ed è imputato per omicidio volontario aggravato, ha risposto alle domande del pubblico ministero Alberto Della Valle e degli altri rappresentanti delle parti processuali. Durante l'esame è rimasto nascosto alla vista dei genitori della vittima attraverso un paravento. In aula erano presenti Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino, accompagnati e protetti da un cordone di carabinieri.Le dichiarazioni dell'imputato hanno provocato una forte reazione emotiva nella famiglia di Martina, che ha lasciato l'aula in più momenti per la difficoltà di ascoltare il racconto di quanto accaduto.La ricostruzione dell'aggressione nel casolareNel ripercorrere quei momenti, Tucci ha riferito che Martina era già immobile mentre la colpiva. Ha raccontato di averla aggredita inizialmente in due punti del corridoio, per poi prenderla in braccio e trasferirla in una stanza, dove sarebbe avvenuto un ulteriore colpo.Alla domanda se ricordasse con precisione l'ultima fase dell'aggressione, ha dichiarato di avere un vuoto di memoria. Nel suo racconto ha utilizzato anche l'espressione «avevo un mostro in me», riferendosi a ciò che, secondo le sue parole, avrebbe preso il sopravvento durante quei momenti.Il giovane ha inoltre descritto ciò che sarebbe accaduto subito dopo: ha detto di aver chiamato Martina, di averla abbracciata e di aver gridato il suo nome senza ricevere risposta. Successivamente, ha ammesso di aver occultato il corpo.Il messaggio ricevuto da Martina e la discussione tra i dueUna parte importante dell'interrogatorio ha riguardato il possibile movente. Tucci ha collocato l'inizio del litigio nel momento in cui, mentre i due si trovavano nel casolare abbracciati, Martina avrebbe ricevuto un messaggio su WhatsApp da un altro ragazzo.Il diciassettenne ha riferito di averle chiesto se ci fosse qualcosa tra loro. Dopo la risposta negativa della ragazza, sarebbe nata una discussione culminata nell'aggressione. Ha anche ricordato l'inizio della relazione: i due si erano fidanzati nel maggio 2023, quando lui aveva 16 anni e Martina 12.Secondo la versione fornita dall'imputato, la ragazza avrebbe cominciato a intrattenere un rapporto di amicizia online con un altro giovane circa una settimana prima del delitto. Il pubblico ministero ha richiamato in aula alcune conversazioni che sarebbero state scambiate nelle chat e nelle quali comparivano messaggi dai toni minacciosi, tra cui riferimenti alla possibilità di uccidere il ragazzo con cui Martina era in contatto. Nel materiale letto durante l'udienza sarebbero comparsi anche riferimenti a dei coltelli.La ricostruzione del pomeriggio del 26 maggio colloca l'incontro tra Martina e Alessio ad Afragola, prima del loro spostamento verso il casolare nella zona dello stadio. Durante il tragitto, la quattordicenne avrebbe ricevuto diverse telefonate dalla madre. Tucci ha sostenuto che la ragazza interrompeva spesso le chiamate, anche quando era insieme a lui.«Non è una giustificazione»: le parole sul motivo del delittoNel rispondere alle domande dell'avvocato Malaspina, il giovane ha provato a spiegare cosa possa averlo spinto a uccidere Martina, indicando nella rabbia accumulata durante quella giornata una possibile ragione. Ha però precisato di non considerarla una giustificazione e di non essere ancora riuscito a comprendere pienamente il proprio comportamento.Le dichiarazioni hanno riproposto in aula il tema della gelosia e della difficoltà di accettare la fine o l'evoluzione di un rapporto sentimentale. Gli elementi relativi ai messaggi e ai contatti online della ragazza sono stati richiamati nell'interrogatorio, ma non possono in alcun modo giustificare la violenza subita da Martina.La reazione dei genitori e il prossimo appuntamento in tribunalePer i genitori della quattordicenne ascoltare il racconto è stato particolarmente doloroso. Nel corso dell'udienza sono usciti e rientrati più volte, visibilmente provati. Al termine, rivolgendosi a Tucci, hanno pronunciato parole durissime, arrivando a gridargli: «Hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu».La famiglia dell'imputato ha seguito invece il processo da un'aula separata, al piano superiore. Dopo aver risposto alle domande del pubblico ministero, dei legali e del presidente della Corte di Assise, Tucci è stato accompagnato nuovamente nella cella, sempre protetto dal paravento.Il procedimento proseguirà il 24 novembre. Tra le persone attese per la prossima udienza figurano la criminologa Roberta Bruzzone e Marcello Carbonaro, padre di Martina. Il processo dovrà proseguire nell'esame delle circostanze del delitto e degli elementi raccolti durante le indagini. Tucci, pur avendo confessato l'omicidio, resta imputato e la sua posizione sarà valutata dalla Corte nel corso del dibattimento.