AL PROCESSO La mamma di Martina a Tucci: "Hai ucciso mia figlia, ucciditi anche tu"

Tra le persone attese per essere ascoltate figurano la criminologa Roberta Bruzzone e Marcello Carbonaro, il padre di Martina

Momenti di forte tensione durante l’udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro. Quando Alessio Tucci, che ha confessato di aver ucciso la diciassettenne, ha lasciato il banco dei testimoni per tornare nella cella allestita nell’aula e schermata da un paravento, i genitori della ragazza gli hanno rivolto parole durissime.Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, padre e madre della vittima, non sono riusciti a trattenere il dolore e la rabbia. «Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare» e «bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu»: sono le frasi pronunciate dai due nei confronti dell’imputato, mentre veniva accompagnato verso il luogo in cui resta durante le udienze.L’imputato risponde alle domande della CorteNel corso della giornata, Tucci è stato sottoposto alle domande del pubblico ministero e degli avvocati. Ha risposto anche al presidente della Corte d’Assise, proseguendo così l’esame in aula nell’ambito del procedimento per la morte della giovane.La prossima udienza è fissata per il 24 novembre. Tra le persone attese per essere ascoltate figurano la criminologa Roberta Bruzzone e Marcello Carbonaro, il padre di Martina.La rabbia della madre: «Volevo sapere le ultime parole di Martina»Fuori dall’aula, Enza Cossentino ha spiegato ai giornalisti il peso di assistere al processo e vedere l’uomo che ha ucciso sua figlia affrontare il procedimento giudiziario. La madre ha sottolineato il contrasto tra la possibilità concessa all’imputato di continuare a studiare e lavorare e il destino irreversibile della ragazza.«Lui avrà una seconda possibilità, studia e lavora, mia figlia purtroppo non l'avrà e l'anima di mia figlia salirà in cielo solo quando avrà giustizia», ha dichiarato. Ha poi raccontato di aver desiderato rivolgergli una domanda precisa: conoscere le ultime parole pronunciate da Martina e capire perché sia arrivato a ucciderla.«Non ha accettato la fine di un amore»La donna ha anche contestato la visione del rapporto sentimentale che, a suo giudizio, sarebbe alla base del delitto. «Non ha accettato la fine di un amore che non è possesso», ha affermato, ribadendo la propria indignazione.Infine, facendo riferimento alle notizie secondo cui Tucci starebbe studiando recitazione durante la detenzione, la madre ha pronunciato una frase amara: «Lo prenderanno ad “Amore criminale” perché il suo è stato un amore criminale».Parole che restituiscono la sofferenza di una famiglia ancora in attesa di risposte e giustizia. Il processo proseguirà il 24 novembre con nuove testimonianze, in un’udienza che vedrà anche la presenza del padre della ragazza.