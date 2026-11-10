I CONTROLLI Sei locali chiusi a Sarno e San Valentino Torio

Gli accertamenti hanno interessato bar, ristoranti e pizzerie

Sei esercizi commerciali controllati e 26 lavoratori risultati impiegati senza una regolare comunicazione di assunzione. È il quadro emerso dalle verifiche condotte dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in provincia di Salerno, nell’ambito delle attività di contrasto all'occupazione irregolare.Gli accertamenti hanno interessato bar, ristoranti e pizzerie situati nei comuni di Salerno, Sarno e San Valentino Torio. In ciascuna delle attività ispezionate sono state verificate le posizioni del personale presente, facendo emergere numerose irregolarità nei rapporti di lavoro.Quasi sette lavoratori su dieci senza assunzione regolareNel corso delle verifiche gli ispettori hanno individuato complessivamente 39 persone al lavoro. Di queste, 26 non risultavano assunte attraverso la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.Una quota consistente del personale impiegato nei locali, dunque, operava in assenza degli adempimenti previsti dalla normativa. Tra i lavoratori individuati c'era anche un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno.Sospensione per tutti e sei gli eserciziLe violazioni riscontrate hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per tutte le sei imprese sottoposte a controllo.La misura comporta il blocco dell'attività fino a quando non saranno rispettate le condizioni previste per la regolarizzazione delle posizioni contestate e per la revoca della sospensione.Oltre 120mila euro tra sanzioni e importi aggiuntiviSul fronte economico, il bilancio degli accertamenti supera complessivamente i 120mila euro. Più di 100mila euro sono riconducibili alle sanzioni previste per il lavoro sommerso, mentre altri 20mila euro circa riguardano le somme aggiuntive dovute dalle imprese.L'operazione ha interessato sei attività del settore della ristorazione e della somministrazione, facendo emergere un numero elevato di rapporti di lavoro non regolarmente dichiarati. I provvedimenti adottati dall'Ispettorato riguardano tutti gli esercizi controllati.