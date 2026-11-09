LAVORO Tre operai feriti durante un'attività di manutenzione

Sul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze e un'auto medica

Paura questa mattina nei pressi del Teatro Augusteo, a Salerno, dove tre lavoratori sono rimasti feriti durante alcuni interventi di manutenzione nella galleria d'ingresso della struttura, accanto a Palazzo di Città. Secondo una prima ricostruzione, gli operai sarebbero caduti dalle scale e dalle impalcature utilizzate per raggiungere gli impianti di illuminazione. Uno di loro avrebbe riportato una frattura a una gamba.La caduta durante gli interventi di manutenzioneL'incidente si è verificato in via Roma, nell'area di accesso al Teatro Augusteo. I tre operai erano impegnati in attività di manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe verificata la caduta.I lavoratori stavano utilizzando scale e impalcature per raggiungere gli impianti di illuminazione presenti nella zona. Nella dinamica dell'incidente, ancora al vaglio degli accertamenti, sarebbero rimasti coinvolti tutti e tre.Ad avere la peggio è stato un dipendente storico del Comune di Salerno, che avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore. Gli altri due colleghi avrebbero invece riportato lesioni meno gravi.Sul posto ambulanze e auto medicaL'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze e un'auto medica, che hanno prestato le prime cure ai lavoratori feriti.Dopo la valutazione sanitaria, due operai sono stati trasferiti all'ospedale di Salerno, mentre il terzo sarebbe stato accompagnato al presidio ospedaliero di Cava de' Tirreni.Accertamenti sulle cause e sulle condizioni di sicurezzaNell'area è intervenuta anche la Polizia Municipale, incaricata di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto.Tra gli aspetti da chiarire ci sono le circostanze della caduta e le condizioni in cui venivano svolti gli interventi, con particolare attenzione all'utilizzo delle scale e delle impalcature per raggiungere gli impianti. Gli accertamenti dovranno contribuire a stabilire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste durante le operazioni di manutenzione.