LA BADANTE Narcotizzati con la zuppa di fagioli e derubati di 150mila euro

la donna avrebbe approfittato della fiducia conquistata nell’ambiente domestico per far assumere a una coppia una sostanza mescolata al cibo

La rapina sarebbe avvenuta lo scorso giugno in un appartamento nella zona di Piedigrotta. Una coppia sarebbe stata stordita con una sostanza aggiunta al pasto e privata di 50mila euro in contanti e gioielli per circa 100mila euro. La donna, 53 anni, è stata trovata con un flacone dello stesso medicinale e un documento falso.Una pietanza preparata in casa si sarebbe trasformata nello strumento utilizzato per mettere a segno una rapina da circa 150mila euro. È questa la ricostruzione al centro dell’indagine della Polizia di Stato su un episodio avvenuto nel giugno scorso in un’abitazione della zona di Piedigrotta, a Napoli. Per il colpo è stata fermata una donna straniera di 53 anni, che avrebbe lavorato come badante nell’appartamento soltanto da pochi giorni.Secondo gli investigatori, la donna avrebbe approfittato della fiducia conquistata nell’ambiente domestico per far assumere a una coppia una sostanza narcotizzante, mescolata al cibo. Le vittime avrebbero mangiato una zuppa di fagioli nella quale sarebbero state versate alcune gocce del medicinale, perdendo progressivamente lucidità e capacità di reagire.Quando la coppia non sarebbe stata più in grado di opporre resistenza, sarebbero spariti denaro e oggetti preziosi custoditi nell’abitazione. Il bottino, secondo la stima investigativa, comprendeva 50mila euro in contanti e monili d’oro per un valore di circa 100mila euro.Le indagini dopo il furto e il ruolo della nuova badanteLa ricostruzione è stata sviluppata dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando, intervenuti dopo la denuncia della rapina. Nell’appartamento, oltre alla coppia, era presente anche un’anziana signora.Le dichiarazioni delle persone coinvolte, insieme agli accertamenti della Polizia scientifica, avrebbero consentito agli investigatori di individuare una pista precisa. L’attenzione si sarebbe concentrata sulla 53enne, arrivata nell’abitazione per prestare assistenza solo pochi giorni prima del furto.Un elemento che avrebbe assunto particolare rilievo nel corso degli approfondimenti investigativi è stata la successiva irreperibilità della donna. Dopo il colpo, infatti, secondo quanto riferito dalla polizia, la badante avrebbe interrotto i contatti e fatto perdere le proprie tracce.Il flacone del narcotizzante e il documento contraffattoLa donna è stata infine rintracciata e fermata. Durante il controllo, gli agenti avrebbero trovato nella sua disponibilità un flacone contenente il medicinale narcotizzante che, secondo gli accertamenti, sarebbe stato impiegato per stordire le vittime.Nel corso della stessa attività è emerso anche un ulteriore elemento: la 53enne aveva con sé un documento di identificazione corredato dalla propria fotografia, ma intestato a un’altra persona. Gli accertamenti ne hanno accertato la contraffazione, nonostante fosse un documento apparentemente valido per l’espatrio.La decisione dell’autorità giudiziariaAlla donna vengono contestati la rapina aggravata e il possesso del documento falso. Il fermo per la rapina è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. La 53enne è stata inoltre arrestata per il possesso del documento contraffatto.La vicenda resta al vaglio della magistratura e le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento. Per l’indagata vale, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.