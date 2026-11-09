IL LADRO Furto in chiesa, ladro tradito dalle tracce di sangue

Gli investigatori hanno seguito il percorso indicato dalle tracce ematiche, riuscendo a raggiungere l'ingresso dell'abitazione del sospettato

Un furto in una chiesa si è concluso con l'arresto di un 28enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo seguendo le tracce di sangue lasciate durante la fuga, dopo che l'uomo si era ferito a una mano. Nella sua abitazione sono stati recuperati gli oggetti sacri sottratti e sequestrati circa 500 grammi di una sostanza ritenuta presumibilmente marijuana, oltre a un bilancino di precisione.Il furto nella chiesa Madre di MartanoL'episodio è avvenuto nella serata di ieri nella chiesa Madre di Maria Santissima Assunta, in via Chiesa, a Martano, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il parroco avrebbe sorpreso un uomo mentre stava portando via alcuni arredi sacri.Il 28enne avrebbe tentato di guadagnarsi la fuga impugnando una pistola. Durante l'allontanamento, però, si sarebbe ferito a una mano, lasciando sul pavimento della chiesa diverse tracce di sangue. Un particolare che si è rivelato decisivo per le successive ricerche.I militari seguono la scia di sangue fino all'abitazioneSul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Martano e Corigliano d'Otranto, affiancati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maglie.Gli investigatori hanno seguito il percorso indicato dalle tracce ematiche, riuscendo a raggiungere l'ingresso dell'abitazione del sospettato. Una volta entrati, hanno trovato il giovane con una vistosa ferita alla mano, ancora sanguinante.La perquisizione ha permesso di recuperare tutti gli arredi sacri sottratti poco prima dalla chiesa. Gli oggetti sono stati successivamente restituiti al parroco.Sequestrata anche una pistola ad aria compressaNel corso dei controlli i carabinieri hanno rinvenuto anche l'arma che sarebbe stata utilizzata durante il furto. Si trattava di una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso, caratteristica che la rendeva facilmente confondibile con un'arma da fuoco reale.Le verifiche nell'abitazione hanno portato inoltre alla scoperta di un altro materiale illecito: all'interno di un armadio della camera da letto erano custoditi circa 500 grammi di una sostanza presumibilmente marijuana. Accanto alla droga è stato trovato un bilancino di precisione. Sostanza e materiale sono stati sequestrati per gli ulteriori accertamenti.Arrestato per rapina impropria, disposti i domiciliariAl termine delle operazioni, il 28enne è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. Su disposizione del pubblico ministero della Procura di Lecce, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.L'attività dei carabinieri ha consentito di recuperare l'intera refurtiva e di individuare, durante la perquisizione, anche la sostanza stupefacente. Restano ora gli accertamenti sulla natura della droga sequestrata e sulle responsabilità contestate al giovane.