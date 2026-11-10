CALCIO McTominay: "Il Napoli mi ha reso un calciatore migliore"

La sensazione, nelle sue parole, è quella di appartenere a una famiglia, dove il contributo di ciascuno è fondamentale per il risultato

Il legame con Napoli, la stima per Antonio Conte, il ricordo ancora emozionante dello scudetto conquistato nel maggio 2025 e una filosofia di vita fondata sul sacrificio quotidiano. Scott McTominay si racconta in un’intervista a Undici, ripercorrendo le tappe più significative della sua esperienza in azzurro e soffermandosi sui valori che, secondo lui, fanno davvero la differenza per arrivare ai massimi livelli del calcio.Il centrocampista scozzese riconosce alla città e all’ambiente del Napoli un ruolo importante nella propria crescita: «Il Napoli e l’Italia mi hanno dato le basi necessarie per potermi concentrare sul mio lavoro». Un ringraziamento particolare è rivolto all’allenatore Antonio Conte, con il quale il rapporto, racconta, è stato positivo sin dall’inizio.Il rapporto con Conte e il senso di appartenenza al NapoliMcTominay descrive il club come una realtà nella quale ha trovato accoglienza e collaborazione. Non soltanto il rapporto con l’allenatore, ma anche quello con tutte le persone che lavorano quotidianamente al centro sportivo ha contribuito a farlo sentire parte di un gruppo unito.Il calciatore cita espressamente tecnici, magazzinieri, fisioterapisti e medici, sottolineando come ogni figura abbia un ruolo nel percorso verso traguardi importanti. La sensazione, nelle sue parole, è quella di appartenere a una famiglia, dove il contributo di ciascuno è fondamentale per il risultato collettivo.Le grandi partite e la pressione come stimoloUn altro tema centrale dell’intervista riguarda il modo in cui McTominay affronta gli appuntamenti più importanti. Il centrocampista sostiene di aver spesso trovato la propria dimensione nelle partite di maggiore prestigio, soprattutto quando la posta in palio è alta.La pressione, anziché frenarlo, sembra accendere in lui una motivazione ulteriore. Le grandi occasioni rappresentano il momento in cui sente di poter dimostrare il proprio valore e misurarsi con il palcoscenico internazionale. È una tensione che, spiega, accoglie con entusiasmo e dalla quale ricava una forte carica agonistica.Non si riconosce, invece, nell’immagine del supereroe che talvolta viene associata ai calciatori. McTominay preferisce essere considerato una persona che lavora con impegno, dentro e fuori dal campo. Si definisce un uomo semplice, concentrato su allenamento, riposo e benessere delle persone che gli sono vicine. Per lui, prima ancora dei risultati sportivi, conta essere una brava persona.Il ricordo dello scudetto: «La giornata più bella della mia carriera»Tra i momenti che hanno segnato la sua esperienza napoletana, uno occupa un posto speciale: la partita contro il Cagliari del maggio 2025, quella che consegnò al Napoli il titolo di campione d’Italia.Ripensando a quella serata, McTominay racconta di provare ancora i brividi. La tensione che accompagnava la sfida, l’emozione del traguardo raggiunto e la gioia condivisa con la squadra sono ricordi che conserva con particolare intensità.Non ha dubbi nel definirla la giornata più bella della propria carriera. Ma quel successo non rappresenta un punto d’arrivo: al contrario, gli ha lasciato il desiderio di vivere nuovamente un’esperienza simile e di tornare a festeggiare una conquista così importante.Il segreto delle rovesciate e i campioni incontrati in carrieraNel corso dell’intervista c’è spazio anche per una delle giocate che più caratterizzano il suo repertorio: la rovesciata. McTominay spiega che la capacità di tentare questo gesto nasce dalla fiducia nelle proprie qualità atletiche. Quando il pallone si trova in una posizione difficile da raggiungere di testa, può provare a intervenire con i piedi.È una soluzione che ha allenato nel tempo, ma che richiede soprattutto convinzione nelle proprie possibilità. Se si presenta l’occasione, racconta, non ha timore di tentare la giocata.Guardando alla propria carriera, il centrocampista ricorda poi alcuni dei grandi calciatori con cui ha condiviso lo spogliatoio: Paul Pogba, Juan Mata, Bruno Fernandes e Kevin De Bruyne, capaci di sorprenderlo con la loro tecnica e le loro qualità. Nell’elenco compaiono anche Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimović.Giocatori differenti per caratteristiche e stile, ma accomunati, secondo McTominay, da una straordinaria forza mentale. È proprio la testa, insieme alla cultura del lavoro, a rappresentare uno degli elementi decisivi per emergere nel calcio di alto livello.L'esempio del padre e la disciplina quotidianaLa mentalità del centrocampista affonda le radici soprattutto nella sua famiglia. Il riferimento più importante è il padre, indicato come il suo grande idolo e il modello dal quale ha imparato il valore dell'impegno. Una cultura del sacrificio che, spiega, appartiene anche alle generazioni precedenti: suo nonno e il nonno materno erano persone abituate a lavorare duramente.Da questa educazione deriva la convinzione che il talento, da solo, non sia sufficiente. Per raggiungere il massimo livello bisogna trattare la propria carriera con una dedizione quasi assoluta e prestare attenzione a ogni aspetto della quotidianità: il lavoro al centro sportivo, l'alimentazione, il recupero fisico e il sonno.McTominay guarda con preoccupazione ai giovani che, pur avendo qualità importanti, rischiano di disperdere le proprie possibilità quando raggiungono una condizione economica agiata. Automobili costose, abitazioni di lusso e una vita confortevole possono diventare, secondo lui, una trappola se finiscono per allontanare il calciatore dalla passione e dall'impegno necessari per crescere.Il messaggio che emerge dal suo racconto è chiaro: il successo non si costruisce soltanto nei novanta minuti della partita, ma soprattutto attraverso le scelte compiute ogni giorno. È questa mentalità, insieme alla voglia di rivivere emozioni come quella dello scudetto, che continua ad accompagnare il percorso di McTominay con la maglia del Napoli.