I PIRATI Muore investito da monopattino, l'autore è in fuga

I medici hanno tentato di assisterlo, ma il quadro clinico era particolarmente grave

Un investimento sulle strade di Roma si è concluso con la morte di Roberto Cervellati, 93 anni, travolto da un monopattino elettrico mentre camminava lungo una pista ciclabile. A rendere ancora più grave la vicenda è il comportamento della persona alla guida del mezzo che, dopo l'impatto, si sarebbe allontanata senza fermarsi a prestare soccorso all'anziano.L'incidente risale al 6 novembre e si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15.30, in viale Angelico, all'altezza del numero civico 70, nella zona Prati della Capitale.L'impatto e la corsa in ospedaleCervellati stava percorrendo a piedi la pista ciclabile quando è stato investito dal monopattino. Le conseguenze dell'urto si sono rivelate subito molto serie, tanto da rendere necessario l'intervento dei soccorritori e degli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il novantatreenne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Agostino Gemelli. I medici hanno tentato di assisterlo, ma il quadro clinico era particolarmente grave. Nella giornata di sabato 7 novembre è arrivata la notizia della sua morte, avvenuta a poche ore di distanza dall'investimento.Una carriera nel mondo della ricerca scientificaLa scomparsa di Roberto Cervellati colpisce anche per il profilo professionale della vittima. L'uomo era un fisico con una significativa esperienza nel campo della ricerca e aveva ricoperto un ruolo di rilievo nelle attività scientifiche italiane in Antartide.Nel corso della sua carriera aveva infatti coordinato la missione italiana dell'Enea nel continente antartico, contribuendo a un'attività di ricerca che rappresenta uno degli impegni scientifici italiani in un contesto ambientale e operativo particolarmente complesso.Le indagini per risalire al conducente in fugaNel frattempo, gli accertamenti della Polizia Locale sono concentrati sull'identificazione della persona che si trovava alla guida del monopattino. Secondo quanto ricostruito finora, dopo aver investito l'anziano il conducente si sarebbe allontanato rapidamente, senza verificare le sue condizioni e senza attendere l'arrivo dei soccorsi.Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno raccogliendo le testimonianze di chi potrebbe aver assistito alla scena. Sono inoltre in corso le verifiche sulle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo viale Angelico, nella speranza di individuare elementi utili a ricostruire la dinamica.L'obiettivo è chiarire con precisione come sia avvenuto l'impatto e soprattutto dare un nome alla persona che, dopo il grave investimento, ha lasciato il luogo senza prestare assistenza. Le ricerche del conducente proseguono.