CRIMINALITA' Il funerale del boss diventa uno show in strada

A caratterizzare il passaggio del corteo sono stati gli scooter e l’esplosione di petardi e fuochi d’artificio

Un corteo funebre attraversato da scooter, petardi e fuochi d’artificio ha acceso le polemiche nel cuore di Palermo. Le esequie di Emanuele Rubino, 36 anni, morto nei giorni scorsi, si sono trasformate in una manifestazione che ha suscitato la reazione indignata di numerosi residenti, soprattutto per le modalità con cui si è svolta e per il segnale che, secondo gli abitanti, sarebbe stato lanciato al quartiere.Il funerale ha attraversato via Maqueda, una delle arterie principali del centro cittadino, mentre nella zona di Ballarò il mercato è rimasto chiuso durante le celebrazioni. Una scelta che ha alimentato ulteriormente il dibattito, anche perché il defunto aveva alle spalle condanne per gravi reati.Il corteo nel centro e la chiusura del mercatoA caratterizzare il passaggio del corteo sono stati gli scooter e l’esplosione di petardi e fuochi d’artificio. Il mercato di Ballarò, invece, ha sospeso le proprie attività durante le esequie, in un gesto presentato come forma di rispetto nei confronti del defunto.La circostanza ha provocato forti reazioni tra chi vive e lavora nella zona. Per diversi residenti, quanto accaduto non sarebbe stato soltanto un momento legato al lutto, ma una manifestazione pubblica dal significato ben più controverso, soprattutto alla luce della storia giudiziaria di Rubino.La rabbia degli abitanti: «Ci sentiamo abbandonati»Come riferito da alcuni cittadini raggiunti dall’agenzia AGI, il malcontento riguarda soprattutto la percezione di un quartiere lasciato senza adeguata tutela. Gli abitanti hanno espresso la sensazione di trovarsi di fronte a una dimostrazione di forza da parte di ambienti criminali che continuerebbero a rivendicare un’influenza sul territorio.Tra le contestazioni rivolte alle istituzioni c’è anche quella relativa all’assenza di interventi e controlli capaci di impedire lo svolgimento di una manifestazione ritenuta inappropriata. Le proteste dei residenti si concentrano dunque non solo sulle modalità del funerale, ma anche sulla risposta delle autorità e sulla necessità di garantire una presenza più incisiva dello Stato nel quartiere.Le condanne per il tentato omicidio e le estorsioniA rendere ancora più delicata la vicenda è il passato giudiziario di Emanuele Rubino. Il trentaseienne aveva riportato una condanna definitiva a dodici anni di reclusione per il tentato omicidio di Yusupha Susso, un giovane originario del Gambia ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco nell’aprile del 2016, al termine di una discussione.Per Rubino era arrivata anche un’altra condanna, a tredici anni di carcere, relativa a episodi di estorsione nei confronti di commercianti stranieri titolari di attività nel centro di Palermo.Negli ultimi tempi l’uomo non si trovava in carcere, ma agli arresti domiciliari. La misura era stata disposta tenendo conto delle sue condizioni di salute particolarmente precarie e di una malattia che lo aveva colpito da tempo.Una vicenda che riaccende il tema del controllo del territorioIl funerale ha riportato al centro dell’attenzione il rapporto tra criminalità, spazio pubblico e vita quotidiana nei quartieri storici di Palermo. Le contestazioni dei residenti mostrano quanto episodi di questo tipo possano incidere sulla percezione di sicurezza e sulla fiducia nelle istituzioni.Al di là delle polemiche sulle esequie, la richiesta espressa dagli abitanti è quella di poter vivere e lavorare a Ballarò senza sentirsi esposti a manifestazioni di potere criminale. Una questione che chiama in causa il presidio del territorio e la capacità delle istituzioni di garantire che le strade e gli spazi pubblici restino luoghi della comunità.